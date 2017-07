Pour le retraité qui profite de la torpeur des premiers jours d'été, entendre à 16h les hommages cacophoniques à Pierre Henry sur Musique passe encore (il y est chez lui) mais zapper sur FC et entendre à 16h58 la conclusion pontifiante de Régis Debray qui remercie son invitée: "Donc les civilisations ne peuvent que s'enrichir des vagues de migrants" et d'enchaîner sur des cris de terreur et de panique et alors, je m'imagine quelques années où, sortant de mes classes surchargées , bloqué sur le Périf sud et pense aux enseignants (actifs eux..)qui subissent ces variations radiophoniques, coincés dans leur véhicule, quand jadis c'était l'heure du Chancel quotidien... Sur Inter c'est pire on a lâché les stagiaires à la playlist et alors, à toute heure du jour et de la nuit c'est retour de Boîte et hiphop, soul rap à gogo...Attendons de retrouver l'équipe réduite (faute de budgets pour les chargés de réa) sous les arbres de Pétrarque à Montpellier.Après OPPD promu ailleurs vers de meilleures audiences , qui va enflammer la Cour du Rectorat et bercer le public du Festival RF dans une Métropole qui a voté à 98% pour Macron à la demande de son édile pour faire Front. La vraie rencontre avec les Auditeurs anonymes , ceux qui ne sont rien ou presque elle est là sous le grand tilleul , quand la torpeur s'efface d'un coup d'éventail (FC : merci la Com) et qu'un invité (ni de droite ni de gauche) à la Tribune vous interpelle...