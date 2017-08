Voici le site où il est encore à ce jour possible d'écouter le concert dont il était question dans le post ''Nos esprits libres et contents'' du fil BBC 3 : Miraaž. La Poème Harmonique - Prantsuse kuningate meelelahutus Autant dire que cette découverte, grâce au concert du, va considérablement enrichir nos possibilités d'écoute de concerts (pour les émissions de discussion, je ne sais pas). Une occasion aussi de se familiariser avec les sons d'une langue de la famille finno-ougrienne qui a ses charmes.À noter que les trois pays baltes ont une très longue tradition musicale, notamment la Lettonie avec ses grands rassemblements de choristes, Lettonie -- « le pays qui chante » (ce n'est pas exactement le Kop de Boulogne au Parc des Princes). Il n'est donc pas étonnant que le concert d'airs de cour français des XVIe et XVIIe siècles donné par Vincent Dumestre ait été retransmis par la radio estonienne.