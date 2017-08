Karine Le Bail est une historienne et à ce titre avait été invitée à lasur France Culture le 20 juin dernier pour Actualité des parutions : déjà mentionné ici Sa nouvelle émission est résolument tournée vers l'histoire et les invités sont des spécialistes reconnus de telle ou telle période. Ainsi Pascal Ory, quasiment un producteur délégué de la chaîne, intervient-il le 11 septembre dernier dans un numéro intitulé Les fêtes musicales du Front populaire . L'historienne et l'invité entretiennent un dialogue de connaisseurs, chacun ayant travaillé sur le même sujet. Cela donne une discussion très informée. Ensuite à chacun le droit d'aimer ou non le discours de Pascal Ory.Il faut relever la page conçue de manière soignée par la responsable d'émission. Une photo bien choisie, un résumé du sujet, une présentation complète de l'invité, la programmation musicale détaillée et plusieurs vidéos. Difficile de faire mieux (si, avec l'entretien entièrement transcrit en pdf).Une récente émission (25 09 2016) est à marquer d'une pierre blanche. Là aussi, l'historien Stéphane Audoin-Rouzeau est engagé et le justifie. Difficile de se permettre une quelconque réserve sur le traitement d'un sujet tel que Musique et violences de masse quand on entend l'historien terminer une phrase à propos du génocide du Rwanda dans un sanglot.Quatre parties dans cette émission : une évocation de la Guerre de 14-18 (), une séquence musicale en direct*, une évocation de la torture par les sons et une discussion sur le génocide au Rwanda avec de stupéfiants extraits d'émissions de la Radio Mille-Collines.Karine Le Bail fait très fort en laissant les rênes au duo de musiciens durant plusieurs minutes sans intervenir durant leurs explications de la sonate pour violoncelle et piano de Bridge qui a dû inspirer le choix de la photo. Du rarement, sinon jamais, entendu et qui laisse une bonne impression.La page exhaustive inclut une "playlist" de 12 titres, dits " morceaux de musique", présumés avoir été utilisés à des fins de torture**. J'en recommande la parcours (cliquer sur les trois barres dans le coin gauche de l'écran pour choisir ou changer de piste), pour comprendre un certain type de culture américaine, le dernier clip n'étant pas le moins effrayant par sa vulgarité.**