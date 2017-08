L'ami Renaud Machart, car après plus de 25 ans d'écoute de sa voix sur France Musique... Et toujours aussi inspirant et maîtrisé au micro (blagues et imitations à part...), le voici qui animedes week-ends du mois d'août. La première s'écoute à n'importe quel moment de la journée avec grand plaisir : La Matinale de Renaud Machart du 06 août 2016 . Présentation avec les mots justes, l'humour et cette immense connaissance de la musique qui le caractérise. Quand on pense que l'on peut tout podcaster ! Radio France est grande, très grande ! Pour comparaison, allez voir sur les radios publiques étrangères (RTBF, RTS, BBC, ARD) qui vous mettent 1/10e du programme en téléchargement - et parfois celui-ci n'est autorisé que pour les autochtones, voir BBC Radio 3- et la moitié en écoute en ligne durant une semaine ou un mois dans le meilleur des cas.Pour en revenir à cette première matinale du week-end d'août, elle se concluait par la séquence "Ça porte à danser" de Karine Saporta pour le Flamenco (1) . Trois bons choix musicaux, un commentaire sobre et informatif de la chorégraphe (qui arrive à parler deux fois des "opprimés"). La conclusion d'un créneau de deux heures à conserver tout entier.Renaud Machart présentera du 15 au 21 août son programme d', l'émission de l'après-midi diffusée tout l'été et qu'Aurélie Moreau a menée de voix de maître toute la semaine jusqu'à aujourd'hui : Quelques disques de chevet, avec Aurélie Moreau , le 14 août 2016.Sept fois trois heures de podcast de qualité en prévision. Rendez-vous à NoëlCar il y a également les exigeants entretiens musicologiques Szymczak-Lévinas , les (énièmes, mais on ne s'en lasse pas) confessions biographiques d' André Tubeuf chez Lionel Esparza , et les numéros de Couleurs d'été , passés et à venir, notamment ceux produits prochainement par Françoise Degeorges, spécialiste des musiques du monde. Bravo et merci à Marc Voinchet, directeur de la station.