@fred de rouen a écrit: Si l'on peut se plaindre ça et là des travaux de plomberie engagés sur l'antenne de France Musique pour y installer une robinetterie à cd, il convient de reconnaître qu'y demeurent présentes des émissions de qualité, produites par des gens qui maîtrisent leur sujet. L'art de l'entretien y survit même.



Il est rassurant de lire ces lignes, en présentation de l'émission Sous la couverture:

Bien sûr, la musique est faite pour être jouée et écoutée. La commenter, l’expliquer, la contextualiser peuvent cependant permettre de mieux l’entendre...



On écoutera, par exemple, avec un certain plaisir, le numéro consacré



Merci beaucoup pour ce conseil, c'est effectivement une émission érudite et bien construite qui ressemble à ce que l'on attend d'une station culturelle. Je ne la connaissais pas, car le nom de Philippe Venturini ne m'avait pas laissé de souvenir particulièrement mémorable... D'ailleurs, Jean Duron fait un lapsus révélateur à un moment quand il dit « si je peux parler » sans ajouter « ainsi » (ou « si je puis dire »). Et pour cause, on sent chez Venturini une fébrilité dans la prise de parole qui ressemble à une impatience d'interrompre son interlocuteur (l'émission ne dure que 30 minutes, il faut dire).Gilles Cantagrel a fait aussi beaucoup pour le centre de musique baroque de Versailles et sesentre 2004 et 2008 s'en sont fait l'écho.La personne invitée après Jean Duron était Hélène Pierrakos qui a beaucoup donné à France Musique et France Culture dans les années 1980-1990 (des cassettes enregistrées en témoignent...). Je découvre qu'elle anime désormais une émission sur « Fréquence protestante » (selon la la notice biographique de la RTS Elle avait été reçue dans l'émission de Marie Richeux (vraiment de la confiture aux cochons) le 31 01 2014 ( La forêt (5/5) : carte blanche musicale à Hélène Pierrakos ). Malgré un programme musical alléchant, je ne vais pas écouter cette émission-ci. France Culture gâche irrémédiablement ses invités par des producteurs (f/h) immatures, et c'est grave quand on pense que parfois ces poètes ou savants ne confieront qu'une ou deux fois leurs propos au micro d'une station culturelle. Ce n'est pas le cas d'Hélène Pierrakos. Donc tous(du livre de l'invité/e) pour L'ardeur et la mélancolie