Je ne cesse de bénir le contributeur qui, l'année dernière, a signalé l'existence de la très belle émission de Jérémie Rousseau « Comme si vous y étiez ». J'ai fait état de plusieurs des numéros, tout d'abord avec « Le diable s’habille en Padre Soler » ensuite avec « Mozart croit en l'homme » et dernièrement avec deux numéros de haute volée , l'un sur Pergolèse, l'autre sur Purcell.L'écoute de deux autres passionnants numéros Keith Jarrett se lance dans l’inconnu du 6 juillet 2014 et Gershwin joue au tennis du 15 juin 2014 m'oblige à revenir sur les ingrédients qui contribuent à la réussite de cette émission qui devrait servir de modèle.Au nombre des qualités, donc : la voix agréable de Jérémie Rousseau ; le débit de sa parole qui nourrit le suspense et permet de s'imprégner de l'histoire ; la forme de la narration biographique toute en relief et en rebondissements ; la réalisation aux petits oignons (Jérémie Rousseau remercie en fin d'émission des personnes dont les noms ont été très souvent associés à des émissions mémorables), où l'on notera le bel équilibre entre voix et musique, tant pour la quantité que pour l'harmonie des volumes sonores respectifs (jamais de passage brusque). L'écriture de chaque émission laisse deviner un travail sérieux et concentré.Enfin, chaque numéro de 30 minutes laisse une trace dans la mémoire et incite à écouter davantage le compositeur et à s'intéresser à son époque. Comment faire mieux ?Plusieurs des stagiaires de l'été auraient pu tirer profit de l'art qu'a Jérémie Rousseau de parler aux auditeurs devant un micro (car certains producteurs parlent aux auditeurs, parfois comme si c'était un seul auditeur complice, et d'autres récitent leur texte pour s'en débarrasser ou encore bavardent en oubliant qu'ils sont écoutés "dans le poste"). Pas seulement des stagiaires d'ailleurs, quelques producteurs chevronnés parlent de plus en plus vite avec le temps, cherchant à faire prendre la précipitation pour de la passion. La radio culturelle exige un rythme et Jérémie Rousseau l'a trouvé et parfaitement illustré au cours de l'année 2013-2014. Dommage qu'il n'ait pu poursuivre en 2014-2015, contrairement à ce qu'il annonçait lors de la dernière émission avant l'été. Mais l'on sait ce qui s'est passé à la tête des radios publiques à l'époque...Jérémie Rousseau présente de nouveau cette année La tribune des critiques de disques . Premier numéro annoncé Concerto pour violon de Ludwig van Beethoven . Tous à l'écoute !