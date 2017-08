Karine Le Bail non reconduite en septembre 2015

Karine Le Bail annonce dans l'émission Les Greniers de la mémoire * dédiée à Patachou (splendide) que l'émission hebdomadaire d'une heure sera supprimée en septembre.Karine Le Bail est une des grandes professionnelles de France Musique, une voix, une culture, une passion, une personnalité. Elle n'est pas âgée, l'émission qu'elle anime ne coûte pas cher. son équipe fait un travail impeccable.sont supprimés. Une émission de fond, d'une grande richesse, exhumant le patrimoine et le présentant avec brio.Le nom, peut-être ? Greniers ? Mémoire ? Elle n'a pas une parente à la DRH de Radio France ? On ne sait jamais, ça peut aider (voir France Culture). Non ça y est, je sais : c'est une amie de la directrice Marie-Pierre DE SURVILLE . Le raisonnement de Poivre d'Arvor mettant à la porte son amie Colette Fellous doit valoir à Musique. Je déclare que vous êtes mon amie, oust ! Le népotisme a plus d'avenir.Karine Le Bail est la voix, depuis 20 ans, des Greniers de la mémoire, émission qu'elle a conçue en 1994 comme une passerelle entre ses deux passions : la musique et l'histoire. Chercheure au CNRS, ses travaux et ses enseignements relèvent de l’histoire sociale des professions artistiques au xxe siècle (champs scéniques, musique et politique, médiations culturelles). Elle a publié récemment Pierre Schaeffer, les constructions impatientes (CNRS éditions), en collaboration avec Martin Kaltenecker et a édité avec Denis Guénoun Jean-Louis Barrault, une vie sur scène (Flammarion, 2010), ainsi que les mémoires d’Henry Barraud : Un compositeur à la tête de la Radio. Essai autobiographique (Fayard, 2010). À paraître prochainement : La musique au pas. Être musicien sous l'Occupation.A l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), elle anime avec Claire Guiu, Denis Laborde et Michael Werner un séminaire qui interroge les espaces et lieux de concerts en Europe du 18e siècle à nos jours.