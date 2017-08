Gérard Pesson

Je suis heureux de vous avoir fait découvrir l'émission défunte de Gérard Pesson, que vous l'ayez appréciée à sa juste valeur. Emission qui me comblait, qui était ma joie et je n'ose espérer qu'elle aura un avatar. Mais comment France-musique peut-elle sans déchoir se priver de pareils talents ? Vous avez vu que Boudoirs et autres fonctionnait par séries, toutes me plaisaient. Celle qui a eu le plus de livraisons était six pieds sous terre, elle était consacrée à la mort. Dans cette série, on peut encore écouter l'émission Mort à Venise , consacrée à la mort de Richard Wagner. Il y en avait de vraiment sensationnelles, les ruines, la vie de château, éloge du la mineur, et aussiqui m'a permis de découvrir les plus beaux « Regenlied » de Brahms leurs textes et leurs musiques.Je vous signale le boudoir N° 181 qui a été diffusé le 4 décembre 2009,. J'y ai découvert le plus fabuleux lied de Johannes Brahms Abendregen opus 70 n°4le poème est de Gottfried KellerIl avait fait une magnifique série sur Gabriel Fauré. Et une série sur Stravinski, qui restera, hélas inachevée.Ça me fait mal au cœur qu'une inculte ait jeté tout cela aux orties.J'approuve vontre admiration de François-Xavier Szymczak, qui est un as. Le jeune polonais (ou d'origine polonaise) est tellement calé pour la liturgie, il connaît sur le bout des doigts tous les graduels de toutes les périodes liturgiques, que je me demande s'il n'a pas, dans une autre vie été séminariste.Je donnerais cher, en roupies de sansonnet pour avoir les enregistrements de sa série par les rues et par les chemins, il racontait l'histoire par la musique et la musique par l'histoire. C'était passionnant. Je me souviens du jour où il a raconté l'histoire politique et musicale de l'Espagne du XVIIIe siècle, du temps où les rois s'occupaient de courir le guilledou et les reines, qui étaient des Italiennes, de faire composer et jouer les plus belles musiques qui pussent être en faisant venir les plus grands musiciens de leur pays natal.J'ai aussi aimé le jardin des dieux, qui passait le dimanche matin .Je lance un appel solennel : si quelqu'un pouvait m'aider à me procurer les enregistrements des boudoirs de Gérard Pesson, qu'il m'écrive henrypmfay@yahoo.frJe lui en serais éternellement reconnaissant. Lesquels ? Tous. Les plus anciens sont ceux qui m'intéressent le plus.