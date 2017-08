Oui, et donc ?? J'espère que vous ne confondez pas les vues du raisonnable Jameux lui-même avec celles qui sont rapportées ici par lui en historien des idées !Réduire l'œuvre d'une personnalité aussi riche et intéressante que Jameux à cette minuscule citation me paraît pour le moins étrange.J'espère aussi que l'idée n'est pas de ramener la richesse de l'œuvre des compositeurs cités avec telle de leur position politique ou philosophique...Si vous vous intéressez à Jameux, je me permets de vous recommander son livre passionnant sur, et aussi celui sur