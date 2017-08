L'idée que tout doit être disponible et gratuitement est devenue si commune qu'on en oublie de dire combien il est exceptionnel d'avoir en ligne le concert diffusé hier soir sur France Musique Eliogabalo à l'Opéra national de Paris *. On ne remerciera jamais assez Radio France, toutes stations confondues, d'offrir en différé quasiment la totalité de ce qui est diffusé en direct. Et presque tout en téléchargement d'un an ou moins.Le concert donné le 07 octobre 2016 au Palais Garnier à Paris n'est pas téléchargeable et est en écoute pour une seule semaine. Pourquoi dire "une seule" quand on pourrait dire "pour une durée exceptionnelle de sept jours". Il arrive en effet que des concerts ne soient pas en ligne en raison de droits, mais c'est rare. Allez chercher cela ailleurs, c'est impossible. Il n'y a que Radio France qui ait cette offre avec des prises de son de la plus grande qualité.Riche page de descriptif et de beaux compte-rendus dans la presse de cette première de l'opéra de Francesco Cavalli. Louanges unanimes quant à la direction musicale de Leonardo García Alarcón avec son orchestre Cappella Mediterranea.Le rôle-titre est interprété par Franco Fagioli (contre-ténor). Cet artiste avait fait l'objet d'une émission entière de Karine Le Bail en septembre 2015, dans. On y reviendra (pour une leçon d'italien)...