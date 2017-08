Sur France musique aussi, on sacrifie les meilleures émissions à l'audimat.Ce qui arrive sur les autres chaînes de Radio-France ne saurait nous être indifférent, parce que nous les écoutons et aussi parce, comme on le verra, les mêmes logiques prévalent sur l'ensemble du service public. Faut-il s'en étonner ? Elles appartiennent au même établissement, Radio-France .La nouvelle directrice de France Musique, Marie-Pierre de Surville fraîchement nommée a inauguré son mandat en mettant fin aux fonctions de neuf producteurs de France Musique:François Hudry (Chefs-d'oeuvre et découvertes), Marcel Quillévéré (Les traverses du temps), David Jisse (Electromania), le compositeur Gérard Pesson (Boudoir & autres), Marc Dumont (Horizons chimériques), et Jean-Pierre Derrien (Le débloc-notes). Ce dernier reste comme conseiller Musique contemporaine auprès du directeur de la musique, Jean-Pierre Rousseau.(...)L'émission de Marc Dumont, Horizons chimériques était d'une grande qualité. C'était une émission quotidienne d'une heure qui, sous une forme des plus classiques, permettait une approche synthétique d'un compositeur ou d'un interprète. Il n'y avait aucun verbiage, aucune cuistrerie, la présentation était sobre et élégante, et l'émission explorait avec bonheur des aspects peu connus de l'oeuvre ou du répertoire, par des extraits très bien choisis. Un certain nombre d'émissions m'ont procuré un bonheur fantastique. Je me souviens en particulier d'une émission sur John Blow qui était une merveille, ainsi que d'une émission sur les troubadours sensationnelles. Mais je pourrais en citer des dizaines.(...)« Plus de place à la musique, moins à la musicologie ». Cela conduirait à sacrifier la spécificité de France-musique pour en faire un Radio-classique bis. C'est une perte pour le mélomane cultivé qui cherche à connaître les œuvres en profondeur et qui ne conçoit pas d'écouter la musique sans connaître l'histoire de la musique. Les robinets qui déversent de la musique en continu, ce n'est pas ce qui manque, outre Radio-Classique, il y a Deezer.Le sacrifice de la qualité et de la spécificité à l'audience, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Pour nous, c'est un scénario qui se répète. C'est ce qui s'était produit en 1999, quand Laure Adler avait été nommée pour redresser l'audience de France-Culture. Elle avait supprimé les meilleures émissions.La qualité a, comme c'était programmé, baissé, la chaîne ne s'en est jamais remise.HF