SDS a écrit:

Par je ne sais plus quelle association d'idées je me suis souvenu d'une émission de cet été où il était question de fado. Il me semble que la thématique avait duré plusieurs jours et que ça passait sur antenne en milieu d'après-midi.



J'ai voulu chercher sur le site de France Musique et au bout de 10 minutes j'ai fini par admettre que je ne trouverai jamais la fameuse fonction "recherche". Sadique camouflage ? Oubli ? Complot ? Je serais assez curieux d'en savoir plus sur le raisonnement qui se cache là derrière.



En attendant Google n'a pas pu me venir en aide non plus (pour trouver l'émission en question)



Une suggestion sur le nom et la date du programme ?



Merci

Si l'émission est passée en après-midi, ce doit être avant la semaine du 22 juillet, car je n'ai rien vu dans le programme quotidien des semaines suivantes (et les précédentes ne sont pas rendues disponibles par le site).Soyons clair : le site de France Musique, depuis la refonte lancée en juillet, est un désastre.On ne peut plus accéder aux archives des saisons précédentes (et cela fait trois mois que ça dure), on perd un temps infini à chercher une émission et la page d'accueil est grossièrement tape-à-l'oeil (car les photos glamour quasi grandeur nature, ça on a).En lien avec le post précédent, un moteur de recherche indique ceci qui devrait normalement renvoyer vers des archives :mais en cliquant sur le lien on se retrouve à la page des émissions actuelles de France Musique avec une colonne de noms d'émissions n'ayant aucun rapport avec la recherche.C'est nul et indigne de Radio France.