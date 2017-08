Renaud Machart commence la saison 2013-2014 de sonhebdomadaire avec un style d'émission où il est imbattable : l'écho, la ramification, l'arborescence en musique.Ainsi le riche numéro du 05 septembre (ne pas regarder le "Programme" de France Musique à cette date, l'information est erronée, c'est le bazar total sur le site avec la disparition des archives et des descriptifs) présente un programme formé des réminiscences musicales du producteur à partir d'une pièce de Chostakovitch (qu'on peut ou non goûter).Grâce à Renaud Machart deet à Yann Sancatorze de, la revue qui enfonce..., on peut constater la parenté rythmique et thématique entre la pièce pour thérémine donnée à entendre par Yann Sancatorze et le mouvement lent du concerto pour piano de Benjamin Britten. Si l'on a envie de comparer, c'est de 46'20 (avec intro R.M.) à 57'25 (et remarquablement à 49'15).Cela donne à penser sur la possible influence d'un climat politique dans lequel ont vécu Benjamin Britten (pièce de 1938) et Bernard Hermann (pièce de 1951) sur leurs esthétiques réciproques (à moins que le second ait, consciemment ou non, emprunté l'idée musicale à son prédécesseur).