@fred de rouen a écrit: (...) France Musique nous proposait aussi cela, en décembre 2013: (...) France Musique nous proposait aussi cela, en décembre 2013: http://www.francemusique.fr/emission/sacrees-musiques/2013-2014/bach-cantate-bwv-659-12-08-2013-00-00

Dans le fil, sous le titre bien senti Liebig ou Leipzig, histoire de brouet Merci beaucoup pour cette référence qui permet, grâce aux mille jours d'écoute (que soit remercié 1000 jours et plus celui qui a décidé de cette durée !), d'écouter la deuxième cantate de Bach ayant pour titre, la BWV 62, évoquée ici suite à un post de Nessie signalant une panne (un « plantage » selon Caroline Broué). Et tant mieux finalement, cela nous permet quelques échanges utiles.de Benjamin François a pris le relais dude François-Xavier Szymczak il y a quelques années. Je préférais cette dernière pour sa thématique explorée sur deux heures. Il y avait une narration, un savoir déployé dans le temps, un peu comme sur SWR 2 dans la série hebdomadaire de 5 X 55 minutes. Benjamin François qui est un homme de radio aguerri et très méticuleux (je l'ai vu à l'oeuvre dans une émission en direct) rappelle parfois Anne-Charlotte Rémond avant qu'elle ne remédie spectaculairement à un problème otho-rhino, etc : une respiration bruyante à quoi s'ajoute un débit quelque peu précipité. J'ai l'impression qu'il a envie de mettre l'émission derrière lui au plus vite.Quoi qu'il en soit, je me réjouis d'écouter la BWV 62 dans la version de John Eliot Gardiner, Szymczak dans l'émission signalée ici avait proposé celle de Philippe Herreweghe.