Enfin, a-t-on envie de dire ! C'est le retour de la musique indienne sur France Musique. Après le départ de l'antenne de Caroline Bourgine il y a quelques années (qu'est-elle donc devenue ?), après le décès du très grand ethno-musicologue Christian Poché qui a enchanté les auditeurs de sa science, nous retrouvons, grâce à Françoise Degeorges, de la musique traditionnelle avec Kaushiki Chakrabarty , chanteuse d'Inde du Nord . Belle prise de son et durée assez acceptable. Il faut cependant regretter que France Musique n'ait pas le courage de faire entendre en entier un concert de ragas qui, il est vrai, durerait trois ou quatre heures ou plus (so what?). Lors de la nuit du raga le 1er janvier 2000, Caroline Bourgine avait animé de minuit à 8h du matin une exceptionnelle manifestation de musique indienne, avec des interviews, notamment de l'écrivain Lokenath Bhattacharya Ce dimanche, c'est le (trop) sautillant (et ricanant, désolé Edouard) Fouré Caul-Futy qui propose ce qui s'annonce comme un beau programme (surtout pour les profanes) Souffle et inflexions du bambou : la flûte en Inde (très riche page, Françoise Degeorges ferait d'ailleurs bien de s'en inspirer, sa page ne contient même pas le nom des oeuvres), dans l'émission. On y entendra évidemment Hariprasad Chaurasia. Ne pas connaître ce flûtiste, c'est un peu comme n'avoir jamais entendu parler de Menuhin, Rostropovitch, Michael Jackson ou Johnny Hallyday...