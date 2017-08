Le

Je ne hais pas les dimanches, surtout quand c'est l'occasion de découvrir de la musique acousmatique du plus bel aloi.Ambiance sonore à déguster au casque, dans le silence, si possible et sans trop de mouvements. La voix de Virginie Viel, comme son portrait : sincère. Et l'expression de sa démarche artistique, claire, intelligente, convaincante. Virginie Viel, invitée de Tapage Nocturne , le lundi 10 octobre 2016.La pastille suivante a été difficile à borner : les 40 minutes consacrées à la compositrice ne s'interrompent pas facilement. En voici donc une quinzaine de minutes, il en reste 25 où Virginie Viel donne un aperçu de ses recherches fondamentales, cite ses mentors et parle de ses espoirs professionnels. J'espère que Bruno Letort a des liens avec France Culture, voilà une très bonne recrue potentielle pour des créations radiophoniques.Dans la 2e pièce, j'ai cru entendre un clin d'oeil à PInk Floyd ou, peut-être plus "sérieux", au "Fog Tropes" d'Ingram Marshall (à suivre...).Appréciez aussi la voix de Bruno Letort, l'une des plus "justes" du paysage radiophonique culturel : [son mp3="http://www.francemusique.fr/sites/default/files/asset/aod/2016/41/WL-ITE_00083233_RSCE-10.mp3" debut="20:21" fin="36:49"]PS. Par la barbe du prophète ! Le descriptif contient cette mention :dont France Culture diffusa il y a fort longtemps une composition accompagnant une lecture : Robert Normandeau, Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry Radio-Canada 1996. Je comprends tout. Virginie Viel ira loin.