La musicologue et enseignante Stéphane Goldet fait partie de ces producteurs qui, avec le temps, atteignent un haut niveau de professionnalisme radiophonique. Il y a plusieurs années (cinq ou dix ?) on l'a connue bégayante avec une articulation parfois gênante. Remarque d'auditeur trop exigeant, peut-être ? Quoi qu'il en soit, on ne se lasse pas aujourd'hui d'écouter cette présentatrice, grand connaisseur du Lied et du quatuor et pédagogue hors-pair. Son émission dominicale « Plaisirs du quatuor » est une référence et l'on peut entendre, dans ce numéro consacré au dernier concert du Quatuor Ysaÿe , une très belle interprétation du Quatuor à cordes n° 16 en fa Majeur op. 135 de Beethoven (32'00" à 56'30"). L'enregistrement ne provient pas du dernier concert (le quatuor de Debussy en entrée, oui) mais d'une représentation donnée en 2008. Les amateurs apprécieront.