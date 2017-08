Voici un dialogue sur un sujet qu'on ignore, qui a priori ne devrait pas enthousiasmer le profane et pourtant on l'écoute de bout en bout avec grand intérêt et parfois avec la chair de poule tant on a plaisir à écouter deux personnes très cultivées, passionnées, curieuses, et au service des auditeurs.Il faut dire que l'on a là deux grosses pointures de France Musique : Renaud Machart un des plus grands passeurs et hommes de radio qui officie sur la chaîne depuis plus de 25 ans et dont on ne se lasse pas (né en 1962, voir sa biographie). Vincent Warnier, un autre puits de science, intervenant à France Musique, organiste réputé.Une phrase de Renaud Machart : "". Depuis que Machart est sur cette chaîne, il n'a jamais rien dit qui ne soit pour l'édification et le plaisir intellectuel de l'auditeur. Il a un plaisir jubilatoire à aborder les sujets les plus variés, plaisir qu'il veut visiblement faire partager.Qui sur France Culture peut revendiquer la même chose aujourd'hui ? La même culture, la même qualité de langue, la même verve, le même esprit vif, la même impertinence, le même souci de l'auditeur ?