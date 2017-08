Cette semaine, pas deentretien, mais un entretien fleuve accordé par le compositeur Steve Reich, chez lui, au producteur Arnaud Merlin, en septembre. Trois épisodes ont été diffusés. Ils méritent quelques mots.Observons les deux hommes côte à côte, dans ce canapé. On apprécie la bonhomie décontractée d'Arnaud Merlin, mais on se demande si les interventions-questions du producteur ne vont pas grever la spontanéité de l'entretien...L'écoute des trois premiers numéros nous rassure: la place respective qu'ils occupent dans le canapé est inversement proportionnelle au temps de parole de chacun. Arnaud Merlin se fait discret, orientant habilement la parole de S. Reich, l'accompagnant, la relançant, sans jamais la contraindre, la freiner ni l'interrompre. Beau travail de montage, dosage parfait.L'écoute du 2e épisode, Steve Reich 2/5: quelque chose dans l'air , consacré aux choix esthétiques du compositeur, à son inscription dans l’histoire de la musique, et à son intérêt pour les cultures extra-occidentales est pleine de surprises. Imaginez-vous pouvoir tenir ensemble, en l'espace d'une demi-heure, un extrait d'de John Coltrane, lede Pérotin, un chant traditionnel basque et unede Satie? Et pourtant cela tient... Cela tient par la force centripète de la parole de S. Reich, par l'évidence de cette parole rhapsode qui coud et ajuste tous ces morceaux, et par la magie d'un montage particulièrement inspiré. C'est qu'au-delà de l'apparence parfois erratique, court le fil d'un discours toujours intelligent, sans cesse précis, constamment érudit. De l'influence décisive de Pérotin sur la genèse de, à la découverte primordiale de la musique primitive basque rapprochée des compositions indonésiennes, nous feuilletons avec jubilation les pages d'une encyclopédie orale de la musique. Un exemple, ce récit incroyable du "solfège de sabot de cheval", au pays basque espagnol:[son mp3="http://www.francemusique.fr/sites/default/files/asset/aod/2016/40/NET_3fccfe56-4365-4e2f-a69e-5066f434c267_FM.mp3" debut="13:36" fin="16:45"]Le 3e épisode, Steve Reich 3/5: Nouvelles voies, voix nouvelles , confirme la qualité de ces entretiens. Le compositeur y explique le fonctionnement particulier de son travail, entre la tradition orale et la partition. La richesse ne se dément pas, l'intelligence du propos acquérant même une densité adamantine, comme dans ce passage consacré au lien qui unit la cantillation hébraïque et le plain-chant:[son mp3="http://www.francemusique.fr/sites/default/files/asset/aod/2016/40/WL-ITE_00083207_RSCE-10.mp3" debut="23:30" fin="25:10"]À ce moment-là, il est 13h23. J'écoute la fin d'un entretien jubilatoire où l'on me parle de chironomie et de plain-chant, de l'oscillation entre l'oralité et la notation musicale, des rapports subtils qu'elles entretiennent. Je suis sur, la station culturelle de Radio France...