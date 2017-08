fred de rouen(http://www.regardfc.com/t837-musicopolis-d-anne-charlotte-remond#25721) a écrit: La musique à Terezin



La semaine prochaine, Anne-Charlotte Rémond nous présentera, dans Musicopolis , la musique à



Terezin nous évoque bien sûr la mort de Robert Desnos mais aussi l'histoire de la "musique dégénérée" ("entartete Musik") et de ces artistes que la compagnie Decca nous avait fait redécouvrir à partir du milieu des années 90 à travers



Une présentation rapide et très claire de cette histoire de la "musique dégénérée" nous fut proposée par Elise Petit dans un numéro récent de

Philaunet(http://www.regardfc.com/t18p40-le-coin-des-bouquineurs#24979) a écrit: Fontaine(http://www.regardfc.com/t18p50-le-coin-de-la-bouquinaille#24974) a écrit: ce qui suit n'est ni une pub ni un copinage et je ne suis pas juif.



http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/jeanne-d-arc-sauvee-des-cendres



en cliquant sur le lien ci-dessus vous serez informés d'un projet titanesque de l’hurluberlu Hélios Azoulay.



Pour ceux qui s’intéressent à l'histoire de la musique son dernier livre-bouquin :



L'Enfer aussi a son orchestre. La musique dans les camps

de Hélios Azoulay et Pierre-Emmanuel Dauzat est à découvrir.

La Librairie Vuibert.



NB: Rebatet était musicologue.

Lecture conseillée :

Musique conseillée : la série de

Avoir laissé cette riche contribution de mai 2016 sans suivi est impardonnable. Aussi je veux réparer la longue durée de réponse en proposant une série d'émissions de la très chère Mildred Clary que l'onpeutécouter. En effet, il y a d'autres choses à faire dans la vie que d'écouter du matin au soir (et même du matin au matin) des documentaires radiophoniques, aussi exceptionnels soient-ils ! Néanmoins (pour justifier les passions, rien de mieux qu'un "néanmoins"), il est possible de trouver (éventuellement en demandant) la série vraiment unique dont il est question en dernière ligne de la citation ci-dessous dans une réponse au contributeur. Mildred Clary incarnait l'art de faire de la radio au service des auditeurs.En fait, non, la contribution avait été dûment "accusée de réception" (comme on écrirait à France Culture...) le lendemain : Mildred Clary en 1996, une série très sensible sur les musiciens à Terezin à retrouver dans la rubrique du nouveau sous-forum France Musique, "Derrière les micros de France Musique".