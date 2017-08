Un programme très personnel de Renaud Machart pour son émissiontombant le 11 septembre. Le producteur était à New York (on connaît son intérêt pour la musique contemporaine américaine et ses liens avec des compositeurs) et les souvenirs de 2001 le troublent très visiblement.Au programme, donc, Terreurs et viole d’amour Viole d'amour pour celle jouée par le merveilleux altiste Garth Knox dans le Quatuor n 2 "Lettres Intimes" de Janacek diffusé à la fin de l'émission après les œuvres inspirées par l'attentat des Tours jumelles.L'introduction de Renaud Machart et le quatuor en entier : [son mp3="http://www.francemusique.fr/sites/default/files/asset/aod/2016/36/NET_a91fc891-2e90-43a6-b4e1-090353793c2f_FM.mp3" debut="82:23" fin="110:50"]Renaud Machart y décrit Janacek comme un "merveilleux vieillard" au moment où ce dernier tombe amoureux de Kamila Stösslova. Voyons Renaud qui avez 55 ans, Janacek en avait "seulement" 63 ... Mais il est vrai c'était il y a un siècle exactement et la photo du compositeur à cette époque ne montre pas un jeune homme...Pour tout savoir sur Janacek et sa dernière histoire d'amour* qui a inspiré le 2e quatuor, il faut écouter le très beau numéro de(2013) de Jérémie Rousseau Janacek entame une double vie Irremplaçables Renaud Machart et Jérémie Rousseau.* "