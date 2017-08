Ping Pong, c'est enfin fini

Que peut-on savoir dès à présent sur la grille 2017/2018 des programmes de France Culture ?Rien n'a été divulgué à l'antenne à ma connaissance; Google n'est d'aucune aide sur le sujet. Reste cette technique qui a fait ses preuves années après années : consulter simplement la grille des programmes à compter du jour de la rentrée, le 28 août, sur le site franceculture.fr : https://www.franceculture.fr/programmes/2017-08-28 .Cette incursion dans le futur de la chaîne nous dévoile plusieurs choses, dont la première n'est pas des moindre :! Je ne sais pas quelle heureuse inspiration a soudain pris Sandrine Treiner, mais ce cauchemar radiophonique est désormais terminé, achevé, l'odieuse page est tournée. Toutefois ne vous en réjouissez pas trop vite, tendres auditeurs, pas question de réinjecter trop d'oxygène dans le masque de cette moribonde case de 19h-20h. Impossible de lui couper trop sèchement le robinet à niaiserie, on risquerait le delirium tremens. On ne va pas y placer de la culture, ni même du débat adulte type Staccato. Comme disait OPA en son temps, on ne va pas passer du Mozart à une heure de grande écoute ! Non, c'est la deuxième émission la moins audible de la station qui lui fait place (comme quoi on progresse) : La DisputeArnaud Laporte va pouvoir venir nous divulgâcher le plaisir d'écouter la radio deux heures plus tôt.Jeu de taquin oblige, on se demande quelle émission va occuper la case outragée, la case brisée, la case martyrisée, mais la case libérée de 21h. On ne le sait pas encore. A moins que les Carnets de la création ne durent désormais 1h05, il faudra patienter pour savoir ce qu'on nous concocte avec, j'en suis sûr, grand soin.Coup double, autre disparition de taille, et heureuse nouvelle qui ravira tous les diabétiques de l'oreille qui n'en peuvent plus des dégoulinades sucrées qu'on avait l'habitude d'entendre déverser à 14h : L'émission "Les nouvelles vagues" ne deviendra jamais "Les vagues", elle disparaît sans qu'on sache encore ce qui la remplacera.Quoi d'autre ? Peu, malheureusement. En vrac :* Guillaume Erner reste vraisemblablement au joystick des matins puisque le billet d'humeur de 6h57 porte toujours son nom.* A 14h, une nouvelle émission, Entendez-vous l'éco ? devrait causer économie quotidiennement, probablement sous forme d'une pastille ou d'un comprimé.* La méthode scientifique reste la seule émission scientifique (dure, hors l'histoire) de la semaine. On espère encore qu'elle se bonifiera. Que son producteur - qui n'échappe pas entièrement au syndrome adulescent qui touche la station depuis qu'OPA a voué les vieux aux gémonies - prendra un peu de hauteur. Que l'émission se démagazinera autant que faire se peut, bref on rêve encore.On pourra entendre Nicolas Martin parler en longueur (plus de 2h40) de la Méthode Scientifique et du remplacement de la tranche à producteurs tournants sur Podcast Science, à l'adresse suivante : http://www.podcastscience.fm/emission/2017/05/22/podcast-science-294-la-methode-scientifique-avec-nicolas-martin/ . Comme disaient d'autres ici, on y reviendra.* On ne sait pas qui animera les discussions du soir le mercredi. Leili Anvar a été remerciée, on l'apprend ici sous la plume d'Olivier Steiner (producteur de documentaires et de fictions à France Culture). J'avoue n'avoir pas écouté son émission mais je ne doute pas qu'elle aie eu ses aficionados.* L'Esprit Public n'a pas encore de remplaçante officielle.* Le samedi et le dimanche à 13h30, on trouve un énigmatique rendez-vous : "Une histoire particulière, un récit documentaire en deux parties".N'hésitez pas à amener ici les informations que vous pourrez glaner sur la nouvelle grille.