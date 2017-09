L'inédit Fitzgerald méritait un effort

pour faire le buzz

Dans ses deux numéros desde samedi et de dimanche derniers, Jérôme Badini nous proposait un excellent concert inédit d'Ella Fitzgerald, enregistré à Nice, le 21 juillet 1972.La chanteuse était merveilleusement accompagnée:Ella Fitzgerald (voix)Dizzy Gillespie (trompette)Tommy Flanagan (piano)Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrebasse)Ed Thigpen (batterie)Or, si Marc Voinchet a fait du numérique (c'est ce qu'on attend de lui, à l'étage supérieur) la priorité de la station, on s'étonne une fois de plus de la relative pauvreté des deux pages de descriptif qui nous sont proposées. Après une photographie, vous trouverez une dizaine de lignes de présentation succincte, la liste des musiciens et du set proposé, une vidéo extraite des archives de l'I.N.A. Le service minimum. Reconnaissons que la partie inférieure de la page nous renvoie - c'est désormais une excellente habitude - à des émissions et des articles afférents à ce concert ou à la chanteuse, dans les archives de la station.Mais l'auditeur curieux n'étanchera pas sa soif, pas sur cette page. Par quelle voie mystérieuse ce concert inédit parvient-il jusqu'à nous 45 ans après? D'où surgit-il? Quel travail technique cette diffusion a-t-elle nécessité? Il pourra parcourir alors d'autres sites: celui de France 3 provence-alpes-cote-d'azur , celui du Point , et surtout, celui, très documenté, de Télérama qui propose une interview du producteur. On notera l'aveu de Jérôme Badini lui-même: "Il me fallait une pépite inédite! "Le pli est pris. On n'y échappe pas. 200 000 fans Facebook, 65 000 abonnés Twitter, le buzz... c'est très bien tout ça, quand on a pris ses aises dans l'inessentiel. Mais la moindre des rigueurs, la plus humble des cohérences et des honnêtetés ne consisteraient-elles pas à offrir des pages de descriptif dignes de leur fonction. Qu'en pense Marc Voinchet?