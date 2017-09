Avis aux déjà nostalgiques de Philippe Meyer, de feu l'Esprit Public et des premières minutes du Trio Dumky : l'émission - la vraie - vient de renaître de ses cendres.Elle se tient désormaisen public, et en podcast aux adresses suivantes : https://soundcloud.com/user-102568040/0-lesprit-public-en-peau-de-caste (SoundCloud) et https://itunes.apple.com/fr/podcast/0-lesprit-public-en-peau-de-caste/id1279728744?i=1000391905846&mt=2 (Itunes).Quant à RFC, nous aurons tôt fait de l'intégrer à l'Aspirateur France Culture pour ajouter ce greffon bien légitime à la liste des émissions de la station.Le générique donc, mais aussi les invités de cette première sont de grands habitués : Jean-Louis Bourlanges, Nicole Gnesotto, Michaela Wiegel et Marc-Olivier Panis. Elle se tient comme de tradition le dimanche et risque de porter une ombre certaine à la nouvelle émission de commentaires politiques de France Culture diffusée le dimanche, qui a endossé les habits de l'Esprit Public, mais qui paraît en avoir perdu toute la saveur (on s'en convaincra à l'écoute de la première émission et plus rapidement en prenant connaissance de son titre : "De quoi la rentrée du Président Macron est-elle le nom ?").Il y a donc un mini-schisme entre cette version de l'émission "canal historique" et l'Esprit Public nouvelle manière qui se tient à l'antenne de France Culture à 11h : certains des participants de longue date ont choisi l'émission remplaçante sur France Culture, c'est le cas Thierry Pech et de Sylvie Kaufman. On y annonce la participation prochaine de Hubert Védrine, ce qui pourra motiver l'écoute d'un deuxième numéro avant de ranger tout-à-fait la chose dans le tiroir des émissions les plus insipides, celle des commentaires et du décryptage de l'actu comme France Culture s'est fait une spécialité d'en produire en grappes.***Pour terminer, je signale que Philippe Meyer fait appel à ses futurs auditeurs pour s'abonner nombreux à la diffusion en podcast de l'émission, et sollicite aussi leur contribution pour participer au financement de sa tenue. Je me permets de relayer ici cet appel afin qu'il soit connu d'éventuels lecteurs du forum intéressés.