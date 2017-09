« Lirico Spinto » existe depuis le 15 septembre 2013 et son premier numéro est toujours en écoute en ligne : Fritz Reiner, à l'opéra ! Le nom de l'émission de Stéphane Grant est inspiré du type de voix du "Ténor lyrico spinto" dont le site Le Voyage Lyrique - Initiation à l'opéra indique que le chanteur "est confronté à un orchestre plus puissant et a généralement une voix plus sombre et plus ample. C’est le ténor de Verdi, de Puccini et des compositeurs véristes de la fin du XIXè siècle. Ex: Placido Domingo, Jonas Kaufmann, Luciano Pavarotti."Un exemple est donné avec un extrait de Nessun Dorma, Turandot, Puccini, par Placido Domingo. Un enregistrement existe de la même pièce avec Luciano Pavarotti en 1994 : Nessun dorma! GIACOMO PUCCINI Turandot Justement, le second numéro de cette rentrée 2017 est consacré au chanteur italien : Luciano Pavarotti, né pour être ténor... Que dire, sinon que Stéphane Grant est un présentateur de haute volée, il a aussi de grands talents d'intervieweur et une vaste culture. Et, ce qui ne gâte rien, toujours le sourire dans la voix reflétant sa bonté (voir).Ricardo Mutti sur le chanteur : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/13179-10.09.2017-ITEMA_21430434-0.mp3" debut="44:32" fin="45:26"]Et une leçon de Beniamino Gigli à Luciano Pavarotti, valable pour tous : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/13179-10.09.2017-ITEMA_21430434-0.mp3" debut="19:03" fin="20:44"]Enfin ne pas manquer les 5'35'' hilarantes, notamment à la fin, de la vidéo de Luciano Pavarotti recounts some 'Embarassing Moments On Stage' aussi insérée sur la page de l'émission avec d'autres grands moments.