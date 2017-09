Époque bénie entre toutes que la nôtre ! À de multiples égards et, concernant le petit et insignifiant créneau qui occupe ce forum, pour la disponibilité et la multiplicité des produits culturels radiophoniques de qualité.Radio France a frappé très fort ces dernières années en rendant disponibles en ligne et au téléchargement la quasi totalité de ses émissions. Durée ? De trois ans pour France Culture à un minimum de deux mois pour France Musique (beaucoup d'émissions de cette dernière sont aussi disponibles en audio durant trois ans). Qui dit mieux ? Je ne vois pas.Ainsi comment ne pas se réjouir de tout ce qu'offre actuellement France Musique sous l'excellente direction de Marc Voinchet (qui l'eût cru, vraiment !) et de tout ce qui est disponible parmi les émissions passées.Des exemples ? L'enthousiasmante émission de Gaëlle Le Gallic, figure historique de cette station, Génération jeunes interprètes le samedi de 13h à 15.. Ce numéro du samedi 19 mars 2016 fait entendre d'admirables paroles de jeunes gens (Benedict Kloeckner, violoncelle, et Suzana Bartal, piano) et d'un passionnant professeur, Philippe Bernold, flûte, entouré de ses élèves de musique de chambre du CNSMDP. Yann Sancatorze l'a dit ailleurs dans ce fil, et Nessie également à propos des musicologues, l'énergie des jeunes et moins jeunes qui ont beaucoup travaillé dès leur plus jeune âge pour s'approprier un art et une technique puis les transmettre est contagieuse. On est loin des écrivaillons qui se prennent pour des génies parce qu'ils ont aligné quelques lignes et qui ont micro ouvert à France Culture.Toujours récemment, un exemple de production et de producteur de qualité sur France Musique, les trois numéros consacrés à Friedrich Rückert, poète allemand . Où l'on voit que François-Xavier Szymczak a toujours l'amour de son sujet et sait le traiter de diverses manières sans se lasser, ni nous lasser : le 8 octobre 2001, il consacrait un numéro de son émission du soir aux. Je l'avais enregistré sur MiniDisc via une chaîne dotée d'un minuteur. Cela parlera aux ANPR. Aujourd'hui, F-X S. nous encourage à podcaster ses émissions (ce qui prend quelques secondes, époque bénie du fichier mp3 arrivant "par magie" sur votre ordinateur). Eh oui, il y a une sacrée concurrence en matière de bonnes émissions à France Musique et il le sait.Pour ce qui est de ces bonnes émissions, on en nommera quelques-unes en en oubliant forcément d'autres, je pense aux émissions hebdomadaires (un bon rythme)de Renaud Machart,de Philippe Venturini,de Françoise Degeorges,de Benjamin François,de Karine le Bail.Voici pour le présent. Quant aux émissions passées et encore disponibles, sur le site et téléchargeables grâce à l'outil "aspirateur" développé par Masterkey, signalons les impérissables productions de Marc Dumont,; de Jérémie Rousseau,(voir l'admirable numéro sur John Adams du 3 novembre 2013 John Adams prend sa voiture encore écoutable jusqu'en juillet) ; de Karine Le Bail,, dont je ne citerai que ce numéro patrimonial parmi tant d'autres, Arturo Benedetti Michelangeli du 24 mai 2015 (écoutable jusqu'au 17 févier 2018). On pourrait encore citerou. Bravo et merci à l'incomparable et indispensable