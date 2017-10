Voici comment Corinne Schneider annonçait le contenu de la nouvelle émission « Le Bach du dimanche » lors du premier numéro du 3 septembre 2017 : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/18189-03.09.2017-ITEMA_21424004-0.mp3" debut="00:34" fin="00':55"]Nous sommes rassurés : malgré le titre univoque, Corinne Schneider va brasser large et loin, au-delà du seul (et unique) Jean-Sébastien.Déjà quatre numéros et quatre réussites complètes : Corinne Schneider n'est pas une inconnue à France Musique, elle a produit 220 numéros de 5' de l'émission Le mot du jour Le 20 septembre dernier, j'avais mentionné ici une pièce diffusée dans le 3e numéro. Où l'on voit combien Corinne Schneider sait, par le ton enthousiaste qu'elle a dans la voix, accrocher l'auditeur et inspirer de la passion pour son sujet. Seul bémol, des inspirations très, voire très très, audibles lors de la reprise de parole après chaque pièce musicale (et ailleurs). Il ne faudrait pas confondre précipitation essoufflée et vivacité. Une professionnelle du micro telle que Corinne Schneider saura certainement remédier à ce problème, très audible au casque. Le réalisateur Laurent Lefrançois qui écoute en cabine saura peut-être aussi régler la question de ce souffle bruyant dans le micro.En attendant, on peut consulter les pages de chaque émission et écouter les intéressants bonus vidéo qui y sont insérés. Chaque émission se conclut avec une pièce "décalée" (c'est sa note personnelle). Par exempleinterprétée par les Swingle Singers dans le premier numéro ou encore lede Gabriela Montero (piano) dans le 2e numéro.À noter dans le deuxième numéro "un zoom sur l’ouvrage de Gilles Cantagrel consacré à l’ensemble des Cantates de Bach". C'est bien le moins, Gilles Cantagrel étant le spécialiste français incontesté en la matière, lui qui nous enchantés de sesdurant quatre ans, entre 2004 et 2008 (vite une rediffusion !).Longue vie auet meilleurs souhaits à sa productrice et à l'équipe de réalisation.