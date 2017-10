Le pianiste Philippe Cassard est une valeur sûre, un véritable pilier de France Musique. Il a animé durant dix ans une émission de haute tenuesur France Musique (432 émissions). En septembre 2015, place à « Portraits de famille » dont le projet est le suivant : "".Parmi toutes les émissions enthousiasmantes depuis la rentrée, prenons celle du 30 septembre consacrée à Jorge Bolet (1914-1990) (le premier qui dit que c'est de saison doit faire 100 lignes sur un autre numéro...) : Jorge Bolet et son fameux piano Baldwin, un virtuose d'autrefois On ne sait pas ce qu'il faut apprécier le plus dans cette émission, les commentaires éclairés de Philippe Cassard ou les interprétations magistrales de Jorge Bolet. Il faut écouter la pièce d'entrée, à 1'42'' :, La( Années de Pélerinage), Piano Bechstein. Elle est ainsi présentée : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/14503-30.09.2017-ITEMA_21450079-0.mp3" debut="00:45" fin="01:40"]Et sa désannonce de(Transcription),, Carnegie Hall, 25/02/1974 et l'évocation des pianos ♪ Baldwin ♪ : [son mp3="https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/14503-30.09.2017-ITEMA_21450079-0.mp3" debut="34:46" fin="37:03"]Souvenir aussi de Philippe Cassard dans une série de cinq entretiens avec le baryton Wolfgang Holzmair, son complice depuis de nombreuses années et qu'il faudra signaler dans la rubrique idoine, ici le numéro 1 : Wolfgang Holzmair , précédé trois ans auparavant d'un numéro emballant dedu jeudi 10 juillet 2014, 30 ans aux côtés des chanteurs 4/10 : Wolfgang Holzmair