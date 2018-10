Soit le programme de ce dimanche 12 novembre, quelles sont les émissions qui n'ont pas pour objet une personne en particulier ou un groupe de personnes ? Peu, très peu.



Si l'on observe le programme d'une semaine, quelle est la proportion d'émissions ne traitant pas de sociologie et de politique, de biographies, de "trajectoires singulières" (A. Chardeau, Métronomique), de témoignages, de santé mentale et physique ?



Où sont les savoirs, les créations radiophoniques originales ? Plus bas encore les prétendus 10 plus consultés*. Évidemment, avec ce qui est proposé sur le site...



54min

Questions d'islam

Hommage à Abdelwahab Meddeb

8H00

7min

Journal de 8 h

Journal de 8 h : Dimanche 12 novembre 2017

8H07

23min

Orthodoxie

Les premiers siècles du monachisme (I)

8H30

29min

Service protestant

L'hospitalité

9H00

10min

Journal de 9h

750 000 indépendantistes défilent à Barcelone, Ada Colau critique Carles Puigdemont

9H10

32min

Talmudiques

Le livre est-il un objet sacré?

9H42

18min

Divers aspects de la pensée contemporaine

Divers aspects de la pensée contemporaine : Dimanche 12 novembre 2017

10H00

5min

Journal de 10h

Journal de 10h : Dimanche 12 novembre 2017

10H05

54min

La Messe

32e dimanche du temps ordinaire

11H00

59min

L'Esprit public

Evasion fiscale : une histoire sans fin ? / Présidence Macron : six mois sans émois ?

12H00

29min

On ne parle pas la bouche pleine !

Réinsertion en cuisine, l'escalier social de Thierry Marx

12H30

15min

Journal de 12h30

Mariano Rajoy à Barcelone pour présenter son candidat aux élections régionales

12H45

44min

J'ai déjà connu le bonheur

Valeriya Pozdnyakova, sur la piste de la vie

13H30

29min

Une histoire particulière, un récit documentaire en deux parties

D'un train, l'autre : voyage avec "mon moi"

14H00

59min

L'Art est la matière

Libération des corps par Mariano Fortuny y Madrazo (1871 - 1949)

15H00

29min

Personnages en personne

Annie Hall ou le Pygmalion inversé

15H30

31min

Une saison au théâtre

Les révolutions, ADN du théâtre contemporain ?

16H00

58min

De cause à effets, le magazine de l'environnement

Naomi Klein : "Nos élites ne croient pas en leur pouvoir"

17H00

59min

Rue des écoles

Tous désorientés?

18H00

15min

Journal de 18h

En Centrafrique Bangui renoue dramatiquement avec les affrontements

18H14

43min

Dimanche, et après ?

La transition énergétique : reculer pour mieux sauter ?

19H00

1h28

Soft Power

Alibaba : quelle place en France pour le géant chinois du e-commerce?

20H30

29min

Carbone 14, le magazine de l'archéologie

Flambée de peste : la découverte des charniers d'Amiens

21H00

1h58

Fictions / Théâtre et Cie

Bajazet de Racine

22H58

7min

Fictions / Théâtre et Cie

Le spectateur imaginaire de Judith Sibony



***************

"Les plus consultés"



09/11/2017

L'orgasme féminin et le fameux point G

École normale supérieure

1

10/11/2017

Vidéo Maria Casarès à Albert Camus : "J'attends le miracle toujours renouvelé de ta présence"

2

51min

11/11/2017

Que peut l'école ?

Répliques

3

28min

09/11/2017

Le syndrome du coeur brisé

Les Pieds sur terre

4

59min

11/11/2017

D'âge en âge : voiles proposés, voiles imposés

Concordance des temps

5

27min

18/05/2015

Marion, 13 ans, harcelée jusqu'au suicide

Les Pieds sur terre

6

2min

09/11/2017

Les nouveaux vélib sont-ils de gauche ?

L'Humeur du matin par Guillaume Erner

7

14/09/2017

Peut-on aimer pour toute une vie ?

Université de Nantes

8

31/08/2017

Pourquoi l'hypnose a le pouvoir de nous changer

Palais de la découverte et Cité des sciences et de l’industrie

9

10/11/2017

Superfail Le "méta-échec" : comment échouer au jeu des échecs

10