Philaunet(http://www.regardfc.com/t282p70-france-culture-communique#29309) a écrit:

fred de rouen(http://www.regardfc.com/t282p70-france-culture-communique#29305) a écrit: "Poudre aux yeux", oui...



Neuf "grosses têtes" :



- la psychanalyse : Freud, Foucault

- les femmes : Mme de Sévigné, George Sand, Simone de Beauvoir

- la science : Léonard de Vinci, Albert Einstein

- la négritude : Aimé Césaire

- la philosophie : Platon



Ne nous y trompons pas. Nous ne trouvons ici, déclinée sous la forme d'une galerie de portraits, qu'une illustration de la grille moderne de FC et de ses choix les plus obsessionnels.



La musique, l'histoire, la peinture, l'art en général...? Rien (De Vinci me direz-vous...)



Le véritable "esprit d'ouverture" s'impose de lui-même. Quand il s'affiche et se claironne, cherchez l'erreur...

Merci Fred de Rouen, belle analyse. Il fallait qu'elle soit faite. Ces neuf têtes semblent sorties de l'émission d'Adèle Van Reeth avec les habituels invités (Roudinesco et alli). Tiens, mais où sont donc, Hannah Arendt et Walter Benjamin*, les figures tutélaires de la maison FC, citées jusqu'à plus soif ? (...)