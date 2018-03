Philaunet(http://www.regardfc.com/t851-dysfonctionnement-de-l-affichage-messages-du-jour#29289) a écrit: Le 1er de chaque mois la fenêtre Messages du jour insère plusieurs anciens messages pris apparemment au hasard dans la liste globale des messages.

Si la fonction "messages du jour" ne déroge pas à sa règle capricieuse, trois ou quatre messages des semaines, mois ou années précédentes, devraient apparaître dans la fenêtre demain matin 1er janvier.L'occasion aussi de signaler que cette très utile fonction a été créée pour visualiser tous les messages du jour dont certains pouvaient autrefois passer inaperçus, recouverts qu'ils étaient par des réponses dont seule la dernière apparaissait dans la colonne "DERNIERS MESSAGES PUBLIÉS".Il apparaît aussi qu'en de rares occasions, certains messages ne sont pas captés par le programme, notamment pour des contributions écrites par des contributeurs h/f non enregistrés comme membres (d'où l'intérêt de s'enregistrer et de poster sous un pseudo fixe).Je profite de ce message pour remercier vivement masterkey, le maître des clés de ce forum, qui en est à la fois l'ingénieur, le pilote et l'agent de maintenance. Nous lui devons les "aspirateurs", la création cette année du sous-forum France Musique, la réparation de toutes les pannes (entre autres, récemment, celle très problématique de la fonction "Recherche"), la gestion du forum dans l'environnement imposé par l'hébergeur, etc. Du travail souterrain sans lequel ce forum créé en 2009 n'existerait pas.