est l'émission musicale de RCF élaborée à Bordeaux et présentée par Aude Pénicaut. Sa durée courte, 25', a obligé la station à présenter l'hommage à Michel Chapuis, décédé le 12 novembre dernier, en deux numéros (voir aussi France Musique Michel Chapuis (1930-2017), en 2010 dans ''Organo Pleno' Le premier du 22 11 2017 Hommage à Michel Chapuis : L'improvisateur , donne à écouter d(la présentation et les transitions d'Aude Pénicaud font très "radio associative"...).Le second du 23 11 2017 Hommage à Michel Chapuis : Infatigable interprète de Jean Sebastian Bach , laisse le lecteur dans l'ignorance des œuvres jouées : "".La première est la toccata BWV 538, donnée en concert et qui devrait emballer toute jeune organiste voulant "s'éclater" sur l'instrument (attention, ça dé-mé-nage !).Comme indiqué plus haut après la durée d'accès direct à l'émission, il est nécessaire de s'inscrire pour accéder à l'écoute.Merci à l'inlassable chercheur Fred de Rouen qui a découvert ces deux émissions et les a signalées aux intéressés..