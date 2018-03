JACQUES PRÉVERT, Fiesta

À la demande générale... Un fil consacré à la radio culturelle italienne de service public, RAI 3 . Le catalogue des émissions est ici Journée mondiale de la poésie le 21 mars ? Vous reprendrez bien un "bichierri"* ? Alfabetiere dalla A alla G Durée : 12' Où l'on entend, en italien**, bien sûr, le poème de Prévert Fiesta ("Et les verres étaient vides/et la bouteille brisée").Gli speciali di Radio3 : Alfabetiere poesia in onda tutti i giorni dal 1° al 21 marzoE quando tutti se ne andavanoe restavamo in duetra bicchieri vuoti e portacenere sporchi,com’era bello sapere che eri lìcome una corrente che ristagna,sola con me sull’orlo della notte,e che duravi, eri più che il tempo,eri quella che non se ne andavaperché uno stesso cuscinoe uno stesso teporeci avrebbero chiamati di nuovoa svegliare il nuovo giorno,insieme, ridendo, spettinati.**Tutto ciò che allora sembrava eternonon è durato più di trent'anni.New York si è macerata e sfatta come una città del Terzo Mondo. Sono finiti i tempi in cui era sportivo sfidare la vita sorseggiando nitroglicerina da bicchieri triangolari con una Lucky Strike accesa tra le dita della stessa mano.[…]Basta con le illusioni e le delusionidopo aver finalmente capito(e me l'ha suggerito il Larice)che la giustizia terrena è indifferenza.Ora credo solo nella fedema è proprio nell'aura di una coincidenza(e di una lunga consuetudine alla sofferenza)che riconosco il tocco del destino,la grazia, la pace della meraviglia pura: GIN-LAB.GIN-LAB in tibetano sono le onde di beatitudine che emanano dai Lama e che i discepoli sentono di ricevere in modo tangibile.Sono tornato làdove non ero mai stato.Nulla, da come non fu, è mutato.Sul tavolo (sull’inceratoa quadretti) ammezzatoho ritrovato il bicchieremai riempito. Tuttoè ancora rimasto qualemai l’avevo lasciato.