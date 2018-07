Bibliomane(http://www.regardfc.com/t858-radios-privees#30793) a écrit: . "Douceur de vivre"



Bien que Radio Courtoisie ait mauvaise réputation, elle compte quelques émissions de très grande qualité comme celle présentée chaque mois par Alain Paucard, Le libre journal de la douceur de vivre : 3 heures pendant lesquelles il est question de littérature, d'art, d'histoire... Les invités ont le temps de s'exprimer, le propos vole haut tout en restant accessible à tous, et cela rappelle beaucoup le France Culture d'autrefois.

On aimerait que France Culture propose aujourd'hui de telles émissions.(...)



Invités de l'émission du 22 juin 2018 :



Jacques Letertre, président de la Société des hôtels littéraires (...)



Thèmes : " L’hôtel Marcel Aymé à Montmartre (...) " Bien que Radio Courtoisie ait mauvaise réputation, elle compte quelques émissions de très grande qualité comme celle présentée chaque mois par Alain Paucard,: 3 heures pendant lesquelles il est question de littérature, d'art, d'histoire... Les invités ont le temps de s'exprimer, le propos vole haut tout en restant accessible à tous, et cela rappelle beaucoup le France Culture d'autrefois.On aimerait que France Culture propose aujourd'hui de telles émissions.(...)Invités de l'émission du 22 juin 2018 :Jacques Letertre, président de la Société des hôtels littéraires (...)Thèmes : " L’hôtel Marcel Aymé à Montmartre (...) "

Merci pour cette recommandation.Jacques Letertre est intéressant, homme affable et érudit, il explique pourquoi (à la 46e minute, sur l'heure d'émission) il préfère lade Flaubert aux romans. On peut être moins d'accord avec lui quand il dit que plus que Flaubert (et son gueuloir), c'est Proust qui doit se lire à haute voix et s'entendre. Lonsdale, son acteur favori, et Dussollier ne sont pas les plus grands lecteurs de Proust (le dernier lisant trop vite), mais d'accord avec Letertre sur le fait qu'il faut "respirer" la phrase de Proust.Celui que RC appelle le "patron d'émission", Alain Paucard, la joue accent parigot, ayatollah du français (ses propos liminaires sur le mot "auditeur" nous avertissent) tout en ayant un français parfois limite du point de vue de la syntaxe. Il ne bronche pas quand Letertre parle de "barmaid", courtoisie, sans doute. On peut aussi trouver son humour ras-des-pâquerettes et ses relances souvent poussives, pour ne pas dire ratées.Si cette première heure peut rappeler d'anciennes émissions de trois heures de FC, c'est par l'absence de jingles (RC aurait en ce cas "RC, la radio du pays réel" ce qui serait tout aussi illusoire que "FC, l'ouverture") et l'absence de musique (sauf une seule et belle chanson dans l'heure, "La Chabraque" poème de Marcel Aymé, interprétation de Michèle Arnaud , le lien a été vu ... 9 fois depuis 2014, une bien meilleure interprétation que celle de Guy Béart, créateur de la musique autour de 1960). La différence, quoique... voiret les commentaires Twitter, c'est l'insertion malhabile, par une collaboratrice de l'émission, de commentaires d'auditeurs (l'un se faisant incendier pour avoir utiliser le terme "clivant").À suivre, peut-être, avec Léon Bloy. Chaque station a ses icônes : FC a Foucault, RC a Bloy...