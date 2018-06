Chacun connaît ici Le Nouvel Esprit public de, production audio diffusée comme podcast indépendant. J'ai mentionné diverses diffusions sonores adossées à des journaux ou des organismes culturels : le journal suissepar exemple, maisfait de même, ainsi que l'hebdomadaire allemand, quant à, le journal relaie toutes sortes de podcasts, issus de radios ou indépendants.Le point commun de la plupart de ces podcasts, point commun partagé par France Culture via ses productrices de plus ou moins trente ans : le sexe, le sexe, le sexe.Intéressant de voir la préoccupation majeure de certaines femmes, préoccupation d'une certaine frange urbaine qui prend une importance démesurée dans les médias via les faciles moyens de communication.On a assez vu la nature de la page d'accueil quotidienne de France Culture, exemple France Culture, radio obsédée sexuelle et aujourd'hui : "P" ; "; "" Revue de presse culturelle d'Antoine Guillot qui écrit, on ne le lui fait pas dire, "la fesse, toujours vendeuse" (à France Culture).Bref, on ne s'étonnera donc pas quedu 30 juin 2018 fasse un article assez développé et promotionnel intitulé : Podcasts : les femmes sont sur de bonnes ondes Podacst 1 :Podcast 2 :Podcast 3 :Podcast 4 :Podcast 5 :Podcasts suivants : mode, management, méditation.Pour l'instant France Culture, en radio magazine féminin type Cosmo qu'elle est devenue, s'en tient au sexe et un petit peu à la méditation. Attendons la rentrée pour une émission mode et start-ups de femmes.