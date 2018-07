Nessie(http://www.regardfc.com/t424p30-le-tete-a-tete-de-frederic-taddei#11345) a écrit:

Etienne je réponds à votre point 2.Si vous trouvezfrénétique, avec des fils comme celui-là à moins de 10 messages par jour, je me permets de vous dire qu'Si vous parlez de l'utilité de la conversation en général dans la vie, et même en apposant dès ce point des réserves, eh bien elle est certainement non nulle cette utilité déjà en tant qu'il s'agirait de pure conversation ; même si elle est aussi très relative. Il faudrait demander à chacun son avis et d'ailleurs c'est ce qui se passe. La conversation est un art appliqué. Comme la cuisine, le costume et la décoration, son évaluation ressortit au goût des uns et des autres, ce qui ne veut pas dire 'sacro-sainte subjectivité' que n'importe quoi soit acceptable ou souhaitable. Mais l'important est qu'il y ait échange : un forum de discussion sert à l'échange dans la discussion.Si vous parlez de sa fonction de revendication, et de ses résultats concrets, ils sont soit nuls, soit invisibles. MaisEnvoyé enfin à la Direction des programmes qui parfois feint d'avoir la mémoire courte et certains jours ne fait même pas semblant mais montre qu'elle s'en fout.... ou qu'elle ignore vraiment de quoi nous causons ici.. Sa fonction essentielle est la communication. Nous communiquons.Si vous parlez de l'efficacité militante des auditeurs désireux d'une radio de qualité, je vous répondrai en bon marxiste soucieux de l'efficacité (donc à l'image du vieux Karl, au contraire de nombre de gauchistes qui se réclament de sa succession idéologique et devraient commencer par le lire au lieu de se laisser enfumer par ses récupérateurs) je vous répondrai dis-je, que seul l'acharnement paie. Que la lutte vaut en elle-même jusqu'à ce qu'elle trouve son résultat. Que la résistance s'inscrit dans le temps.Alors en expliquant dans ce fil sinon, certes à tartiner sur la qualité nous voila assez largement sortis du sujet "Taddéi", sinon par antiphrase ... (ici j'ai bien failli m'esclamer).Et sinon Etienne, vous trouverez recréé dans le sous-forum "Atelier" uncomme vous l'aviez suggéré récemment.