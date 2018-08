Le terme « masterclass » désigne d'ordinaire un cours public, où un grand instrumentiste ou un grand chef d'orchestre fait travailler une partition à un élève, lui-même de niveau très avancé. Cela n'a pas le moindre rapport avec le contenu de l'émission de FC du même nom, qui est une sorte d'interview au cours de laquelle la personne invitée nous donne une sorte de panorama de sa vie créatrice.



« Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron » : une sorte de proverbe moderne, dont j'ignore l'origine exacte, mais qui suggère qu'on doit préfèrer une éthique auto-proclamée et flamboyante, même si elle se fonde sur le déni de réalité et nous enverrait dans le mur, à une analyse plus juste du réel mais estimée plus terne et moins « morale ». Là encore : absolument aucun rapport avec le contenu de l'émission de FC « Avoir raison avec... » qui est une sorte d'interview-portrait d'une personnalité où il n'est nullement question d'avoir raison ou pas sur un point quelconque, ni d'un débat sur l'éthique et le réel...



On se perd donc en conjectures sur les raisons de tels choix de titre. Se pourrait-il qu'on ait simplement choisi n'importe quelle formule dont on pense qu'elle rappellera vaguement quelque chose à l'auditeur et pourrait être de ce fait « accrocheuse » ?