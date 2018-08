Alain Machefert(http://www.regardfc.com/t864-grille-de-rentree-2018-2019#31036) a écrit: @Jean-Luuc a écrit: Bref, on ne change pas une équipe qui gagne.

https://www.franceculture.fr/medias/magnifique-saison-pour-france-culture



Merci, Jean-Luuc pour ces infos.

Je crains que ces "bons" résultats de FC ne soient liés à la baisse de qualité que constatent certains commentateurs de ce site.

J'ai passé un mois en Charente Maritime cet été et j'ai pu constater une médiocrité radio/télé incroyable, le pompon à RMC et TF1.

FC est la moins pire, en fait, mais cela n'est pas une excuse. Mais bon, je me répète.

Je profite de ce bref passage pour adresser un petit bonjour aux forumeurs, forumeuses.

Magnifique clôture de saison pour avec le billet d'un membre fidèle depuis février 2012 (création du forum fin août 2009). Concernant la "magnifique saison de France Culture" selon Sandrine Treiner qui s'ébaudit devant les statistiques ("Qui veut gagner des millions ?" !), rien à ajouter qui n'ait été dit et redit sur ce forum : Nombre de podcasts sont téléchargés automatiquement via Itunes et jamais écoutés, et certains seulement quelques secondes ou minutes, le temps de se faire une idée ou de constater le désastre. Mais la directrice se vante de "Idem, bien des vidéos sont cliquées sans être regardées jusqu'au bout, et nombre d'entre elles sont jugées archi-nulles et inutiles, mais cela n'empêche pas Mme Cocorico, comptable refoulée, de claironner "Là, c'est la meilleure ! Les fans sur facebook ! Il suffit d'aller voir le fil fb de la station pour voir le nombre de descentes en flamme des émissions ou des producteurs. Comme FC interdit tout commentaire sur son site et dans les pages d'émission, c'est sur fb que les commentaires se font (ou "à l'ancienne" sur le site du médiateur). On aimerait connaître le nombre d'antifans de FC parmi le "". Précision concernant les comptes facebook : il suffit d'être trop critique envers la station pour voir son compte fermé. C'est ce que France Culture appelle "L'ouverture"... Quant à Twitter, il y a un certain nombre de faux lovers parmi les "