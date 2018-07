pb a écrit: rmrmrmrmrm VIP + prestige rmrmrmmrmr Plan B rmrmrmrmrmrmrm manager TROP CHER rmrmrmrmrmr je pensais qu'on était à la recherche de toutes les causes possibles de baisse de la qualité

Allons bon,, ce que je redoutais est arrivé : l'irruption militante.Et gratinée pour le coup : de quelques hauts salaires considérés comme une cause possible de la baisse de qualité ????Et je sens venir les suivantes (car j'ai bien lu "les causes possibles" ? pitié...)- le dérèglement climatique- la grippe du porc- le protocole de Lisbonne- la fin du monde prévue pour 2012- l'AGCS- le changement de composition du cocktail Manhattan dans les soirées de milliardaires (ligue de protection des olives)- l'allongement du costume à queue-de-pie pour les musiciens de l'opéra réservé à la hôtte bourjeoasie (brouille l'écoute)Eh réveille toi pb !!! T'es attendu sur la planète TERRE !!!En ce qui concerne les passionnantes et amusantes questions de budget, je préfère continuer à répondre dans un autre fil du sous-forum généraliste. On y parle des affaires générales de la maison RF. Y a 15 jours : le Mouv'. Cette semaine à l'agenda : le budget de FC. Dans 15 jours : la grippe des antennes.Cela dit, mon problème à moi dans ce genre de débat, c'est que contrairement à PB je ne suis pas en guerre contre France Culture, et donc pas spécialement "à la recherche de toutes les causes possibles de la baisse de la qualité". Navré, mais je suis seulement soucieux de retrouver une qualité radiophonique qui me semble en régression dramatique depuis septembre 1999, avec quelques variations vers le mieux et vers le bas, et d'après ce que j'observe depuis la dernière rentrée on serait plutôt dans un mieux.Quant au lien entre logique des coûts et logique de qualité radio, je crois que le débat sur les salaires est 100% idéologique et 0% radiophonique.Mais on doit pouvoir en discuter, du lien entre les deux logiques. Selon moi à partir du moment où un coût minimal est assuré (et je n'ai pas de doute qu'il l'est), c'est même pas un débat digne de la classe de seconde. Mais si tu as des billes à l'encontre de mon point de vue, alors allons-y, et tu peux tirer le premier. Pour démarrer, je suggère ceci car mon point de vue est un tout petit peu différent du tien : une fois franchi un plancher minimal, quel lien pouvez vous établir entre le coût d'une émission et la qualité de la même émission ?