Par je ne sais plus quelle association d'idées je me suis souvenu d'une émission de cet été où il était question de fado. Il me semble que la thématique avait duré plusieurs jours et que ça passait sur antenne en milieu d'après-midi.



J'ai voulu chercher sur le site de France Musique et au bout de 10 minutes j'ai fini par admettre que je ne trouverai jamais la fameuse fonction "recherche". Sadique camouflage ? Oubli ? Complot ? Je serais assez curieux d'en savoir plus sur le raisonnement qui se cache là derrière.



En attendant Google n'a pas pu me venir en aide non plus (pour trouver l'émission en question)



Une suggestion sur le nom et la date du programme ?



Merci