il suffit de filer sur France Musique et ce mardi matin je suis tombé sur la pragoise praguoise Denisa Kerschova (9:10 -11:00 :Venez quand vous voulez) avec son charmant accent.

Coup d'bol je suis tombé sur un morceau de Nicola Matteis "Diverse Bizzarrie sopra la vecchia"par Amandine Beyer

Tapez Matteis sur gougueule vous tomberez dessus et promenez-vous dans tout le réseau baroque de You Tube en passant par Biber, Marcello, Schmelzer ou Bertali ...



L'orientation musicale sur France Culture est catastrophique sauf dans les nuits de France Culture. Malheureusement les intremèdes musicaux ne sont pas référencés. J'ai écrit une fois pour savoir l'intitulé d'un morceau, on m'a assez vite répondu, j'ai recommencé quelques jours plus tard, pourquoi pas, et là plus de réponse. J'ai dû leur pomper l'air (de musique), c'est bien triste car la semaine dernière j'y ai entendu un air de folk superbement chanté et je ne saurai jamais ...



Sur France Musique et c'est la moindre des choses on y retrouve ses petits (airs)



La France Musique Touch est moins atteinte que la France Cuture Touch



Où est passé le smiley qui joue de la harpe?



La musique vous tienne en voix