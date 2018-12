Peut-être y a-t-il eu un raté amusant sur la chronique animalière (l'histoire du vagin des canes qui se complexifie et se tortille suivant l'évolution, *pour* diminuer les risques de progéniture consécutive aux viols qu'elles subissent est quand même croustillant), mais l'émission elle-même à défriché rapidement le système solaire et - plus allusivement - la galaxie, sur un mode passionnant comme souvent à Continent Science.



Le seul reproche que je ferai à l'émission de lundi 26 est celui d'une dispersion trop grande, et d'un survol encore bien rapide à mon goût d'un grand panel de sujets, des quatre forces fondamentales (qu'on a une nouvelle fois cité, sans en donner plus qu'un aperçu), à la constitution du système solaire et ses huit planètes, et au mouvement de la terre à travers la galaxie.



Ce dernier passage a été le plus original, l'invité nous invitant à nous figurer notre mouvement à travers l'espace pas uniquement comme celui une ellipse autour du soleil (à 30 km/s, soit 100 000 km/h), mais comme celui d'une trajectoire en tire-bouchon, compte-tenu de la révolution du système solaire autour de la galaxie, à la vitesse bien plus grande de 200 km/s (soit 720 000 km/h).



On peut rappeler en complément que c'est une approximation à grande échelle d'espace et de temps : en ce moment, le système solaire est attiré vers une direction nommée Apex, mais ce mouvement est vraisemblablement temporaire (puis il ne se fait "qu'à" la vitesse 36 km/s).



Rappelons que notre galaxie elle-même se dirige toutes voiles dehors vers sa grande soeur Andromède, et que le choc inter-galactique est prévu pour dans trois milliards d'années... Notre armée de 200 milliards d'étoiles contre celle assez nettement plus grande d'Andromède devrait fournir un spectacle son et lumière (ah non, il n'y a pas de son dans l'espace) des plus impressionnants. Le tout, vraisemblablement, sans choc réel pour le système solaire, mais avec des conséquences quand même étonnantes : suivant les scénarios, le soleil et ses planètes auraient des chances de finir dans des endroits bien plus denses en étoiles, et qu'en conséquence, sur terres, nos nuits soient définitivement blanchies en raison de l'intensité lumineuse stellaire environnante, soit se faire éjecter du tout formé par les deux galaxies au moment de "l'impact" (un impact de plusieurs centaines de milliers d'années quand même), et fini les étoiles, les nuits seraient alors définitivement noires et non-romantiques.



Signalons, pour en finir avec notre vitesse sidérale, que notre superamas local, nommé superamas de la Vierge (qui contient notre groupe local de galaxie et les amas environnants, soit plusieurs milliers de galaxies), fonce à la vitesse astronomique (facile, Stéphane Deligeorges à fait à peu près la même) de 500 km/s vers le Grand Attracteur, zone de nature inconnue et difficilement observable, car située dans le plan de la voie lactée.



Le principal mouvement que nous effectuons en lisant ces lignes suit donc globalement une trajectoire droite légèrement tire-bouchonnée (doublement) à près de 2 millions de km/h (les radars ne flashent plus à cette vitesse), vers quelque chose qui pèse à peu près 100 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de kilos (blurps).