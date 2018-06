**************

Mieux connaître la radio grâce à la télé - le Mer 16 Mar 2016, 00:12La grisaille parisienne n'a pas que des inconvénients, il y a même certains avantages à se risquer à une vie francilienne.Au nombre de ceux-là, on compte depuis courant 2008 l'arrivée d'une nouvelle chaîne de télévision à vocation culturelle sur la TNT du réseau parisien : Cinaps TV Enfin, ce petit plaisir ne concerne que les plus matinaux, ou les couche-très-tard parmi les franciliens, les habitués de l'Eloge du savoir et autres contemplateurs de lever solaire : cette chaîne diffuse 29 heures hebdomadaires de programmes, tous les jours, sur le canal 21 qu'elle partage avec BDM TV, Demain TV et Bocal TV. Le week-end, on a droit à un 12h-17h nettement plus accessible, et les vendredi et dimanche à quelques surplus aux alentours de minuit.Une chaîne de TV à vocation culturelle, donc : Cinaps se veut une celle de la diffusion d'une connaissance pointue, exigeante, ouverte. En partenariat avec rien de moins que le CNRS, le CEA ou l'INSERM, le casting des acteurs de Cinaps TV est plutôt impressionnant : on compte notamment dans l'équipeParmi les premières émissions, quelques animateurs s'invitent les uns les autres, on a ainsi droit à une série d'entretiens Jonasz / Klein, Klein / Cohen-Tannoudji, ce qui n'est pas des moins réjouissant.Pour l'instant, j'ai surtout pu saisir quelques entretiens d'Antoine Spire, qui joue plutôt bien son rôle de candide curieux avec les hommes de science qu'il interroge.On sent assez nettement la limitation des moyens, qui contraste avec le prestige des têtes d'affiche, mais le projet est rafraichissant, et plonger à coup sûr ailleurs que dans l'actuel donne envie que le projet prenne.Pour les non-franciliens et les couche-tard, Cinaps diffuse une partie de ses émissions (toutes peut-être ?) sur dailymotion, dans une qualité assez bonne : https://www.dailymotion.com/cinaps Je ne résiste pas à mettre ici la première partie de l'entretion Michel Jonasz / Etienne Klein, consacrée naturellement à la nature du temps (Etienne Klein y est d'une clarté remarquable sur une question où le langage est un piège permanent)