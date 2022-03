Tinjauan Tradisi dan Budaya di Prancis – Banyak kelompok yang berbeda di Prancis, banyak perayaan yang berbeda sebagai isme umum yang menyeluruh…ini adalah negara yang cukup Katolik. Tidak semua orang berlatih…tetapi banyak tradisi dan perayaan yang berfokus pada hari raya keagamaan.

Tinjauan Tradisi dan Budaya di Prancis

regardfc – Saya tidak akan masuk ke semua tradisi hari ini, hanya memberikan gambaran singkat.

Jadi pertama-tama, seperti yang saya sebutkan, kami tinggal di Provence, yang merupakan selatan Prancis. Banyak tradisi di Prancis, tentu saja, berkaitan dengan sejarah mereka sendiri. Kemudian negara-negara yang berbatasan dengan kawasan tersebut. Jadi jika Anda pergi ke Alsace-Lorraine, Anda akan mendapat banyak pengaruh dari Jerman. Tentu saja, Italia. Kami tersentuh oleh, Luksemburg dan Belgia pergi jauh ke selatan Anda memukul Spanyol. Anda akan memiliki banyak pengaruh Spanyol pada seni. Kami datang ke French Riviera. Dan ini adalah wilayah yang cukup besar untuk Prancis dan dikenal sebagai Provence. Di daerah kami. Mereka sangat menyukai tradisi Provençal. Bahkan ada upaya untuk menghidupkan kembali beberapa bahasa Provençal karena itulah yang awalnya digunakan di sini. Namanya Provençal. Dan jika Anda pergi ke beberapa festival,

Jika Anda bepergian ke selatan Prancis, Anda akan melihat nama desa dalam bahasa Prancis dan mereka akan memiliki nama desa tepat di bawah panel kecil dalam bahasa Provençal. Jadi, sekali lagi, sangat serius tentang tradisi Provençal.

Perayaan Panen

Bagi kami itu dimulai pada bulan September, Oktober dengan perayaan Panen. Jadi ada panen anggur. Saya yakin banyak dari Anda yang sadar bahwa daerah ini dan seluruh Prancis, tentu saja, sangat menyukai anggur. Kami memiliki anggur merah, sang bintang, mereka juga membuat garis putih dan merah di sini.

Orang-orang akan mengenakan pakaian tradisional pada zaman itu. Mereka akan mengadakan pesta, sebuah perayaan di pusat banyak desa. Kami pergi ke salah satu beberapa tahun yang lalu di sebuah desa sekitar 20 menit dari sini, L’albiousse, dan mereka mengeluarkan pemeras anggur asli di atas kereta kuda, dengan semua orang dalam kostum periode untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana anggur ditekan di waktu itu. Anda bisa mencicipi anggur. Dan kemudian ada makanan dan terkadang ada musik yang akan dimulai dengan parade.

Suatu hal yang lucu tentang perayaan ini. Sekali lagi, banyak dari ini terkait dengan makanan dan produk lokal dari wilayah tersebut adalah bahwa mereka sering juga memiliki makanan yang terkait dengan mereka.

Kami mengadakan perayaan di desa kami untuk sup musim panas. Ini seperti minestrone musim panas yang disebut sup au pistou dan dibuat dengan pesto. Dan apa yang Anda lakukan sebelumnya, Anda menyimpan makanan. Jadi akan ada asosiasi lokal yang akan menjual tiket. Makanan ini cukup murah. Ini bukan makanan mewah. Anda mendapatkan semacam starter. Mungkin seperti salad, mungkin beberapa keju kambing di sampingnya. Hidangan utama Anda adalah sup minestrone soupe au pistou ini. Dan Anda akan memiliki sesuatu untuk pencuci mulut dan mungkin segelas anggur. Hal yang keren tentang ini adalah seluruh desa keluar. Bahkan jika Anda bukan dari desa, Anda bisa datang dari kota yang lebih besar atau kota sekitarnya.

Ini adalah suasana festival yang luar biasa. Dan kemudian Anda duduk di sebelah orang-orang yang mungkin belum pernah Anda temui sebelumnya. Ada lantai dansa. Sering ada musik dan segala usia. Itu hal paling keren tentang Prancis. Saya harus mengatakan, Anda memiliki segala usia yang menari. Anda memiliki balita hingga kakek-nenek. Ini hanya satu ton kesenangan. Sekali lagi, tidak perlu berbicara bahasa Prancis untuk berpartisipasi. Anda memiliki turis yang datang ke perayaan semacam ini. Dan itu sangat menyenangkan untuk bertemu teman-teman. Dan ini adalah waktu yang tepat.

Panen anggur di daerah kami juga terkait dengan produk lokal. Beberapa desa dari kami adalah daerah penghasil buah ara besar yang disebut Solliès-Pont. Ini adalah produsen penting bagi kami di daerah ini. Mereka adalah buah ara yang tersebar di seluruh Prancis. Dan festival ini akan berlangsung dalam beberapa minggu. Ini adalah festival buah ara dan ada hubungannya dengan segalanya Gbr. Anda memiliki roti ara Anda. Anda memiliki permen ara Anda. Anda bisa membeli pohon ara.

Hal menyenangkan yang ingin kami lakukan ketika kami tiba adalah menikmati ara kir royale, sampanyenya, dan Anda memasukkan sedikit minuman keras ara di sana. Jadi ini dimulai pada siang hari. Mereka memiliki Nona Fig. Semua orang memakai kostum Provençal. Anda memiliki makan nanti. Ada kesenangan untuk segala usia dan semua anggota keluarga.

Produk di wilayah kami yang kami akan merayakan festival kami dan kota kami. Daerah ini juga memiliki melon seperti melon yang terkenal dengan beberapa daging yang diawetkan, cukup menarik. Dan tentu saja, tempat lavender yang besar. Lavender sedang mekar sekarang. Lavender tidak ada di dekat kita. Ini lebih di pedalaman. Dan ada festival lavender.

Saya hanya ingin menyentuh beberapa perayaan dan tradisi lain yang terjadi sepanjang tahun. Sekali lagi, ini untuk Provence akan berbeda di berbagai daerah. Kami berada di Alsace untuk Natal. Jadi saya ingin berbicara tentang Natal, sama sekali berbeda di sana. Menyenangkan tapi tradisi yang berbeda.

Tradisi Natal

Di Provence ada tradisi untuk Malam Natal. Makan malam Natal adalah urusan yang sangat ringan di sini. Dan ada sesuatu yang disebut 13 makanan penutup, 13 makanan penutup. Banyak orang yang tidak menjalankan tradisi ini. Ini adalah hal Provençal yang sangat tradisional yang terjadi di Prancis. 13 makanan penutup mewakili Yesus dan para rasul. Dan ada sedikit perdebatan tentang apa 13 gurun pencuci mulut ini. Tapi pada dasarnya, Anda memiliki kurma, pir, jeruk, manisan buah. Ada kue di sini yang disebut calisson, dan itu berasal dari kota Aix en Provence, kota yang sangat indah.

Kue calisson dibuat dengan almond dan dengan bunga jeruk. Sangat lezat. Jadi 13 makanan penutup ini dibawa keluar. Ada tiga taplak meja putih untuk mewakili Trinitas dan orang-orang berpakaian secara tradisional. Sekali lagi, ini untuk Malam Natal.

Makan siang Natal itu sendiri adalah urusan besar. Jadi di seluruh Prancis, masalah yang sangat besar adalah makanan tradisional yang Anda makan, dll. Dan ini benar-benar memulai musim liburan.

Dan satu hal yang sangat keren adalah di bulan Januari, ini adalah tanggal 6 Januari, pencerahan atau hari Minggu pertama setelah tanggal satu Januari. Dan di sinilah kami makan kue Raja.

Ini adalah tradisi yang saya tahu di negara lain dan di Prancis disebut Galette des Rois. Lucunya, ada sedikit sesuatu yang tersembunyi di kue ini. Kue ini dibuat dengan Frangipane. Saya tidak dapat menemukan terjemahan untuk ini, saya kira, seperti pasta jenis almond manis. Ini agak kaya.

Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kue dalam bahasa Prancis. Ini disebut lima, yang seperti kacang, bisa jadi plastik kecil Yesus. Ketika Anda pergi ke toko roti. Anda mendapatkan kue raja Anda dan tukang roti akan memberi Anda mahkota karton. Anda makan kue raja. Siapapun yang mendapatkan kacang kecil atau bayi Yesus ini adalah raja untuk hari itu. Dan mereka memakai mahkota dan mereka cukup bahagia. Ini mungkin lebih masuk akal jika saya memberi tahu Anda semua orang saat ini sedang minum sari buah keras.

Kue raja berlangsung sepanjang Januari. Ini adalah waktu yang menyenangkan untuk bertemu dengan teman-teman. Apa yang Anda lakukan adalah di akhir pekan, Anda mengundang teman-teman. Orang Prancis tetap pada waktu makan mereka dan mungkin itu sebabnya mereka sangat kurus. Tapi sekitar pukul empat disebut le goûter. Ini adalah waktu camilan. Jadi ketika Anda memiliki waktu camilan, jam 4, Anda akan mengundang teman-teman Anda, kami melakukan ini setiap tahun. Anda akan membeli kue raja dan mereka mungkin akan menawarkan untuk membawakan sari buah apel. Jadi Anda meminum sari buah keras Anda, Anda menemukan kacang kecil Anda dan seseorang adalah raja untuk hari itu. Jadi itulah periode pencerahan.

Mardi Gras

Kita akan beralih ke Mardi Gras. Ini adalah cerita lain. Saya ingin mengatakan dengan cepat, benar-benar hal keren lainnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menganut Katolik, karena ini semacam, menyeluruh. Hari libur umum ini banyak perayaan yang berbeda terjadi.

Ada sebulan praktis untuk crêpes. La Chandeleur. Saya pikir itu 40 hari setelah Natal. Anda makan crpes. Dalam bahasa Inggris, ini disebut Candlemass. Ada crêpes di mana-mana…

Dan supermarket tempat Anda memiliki promosi untuk crêpes. Anda punya panci crêpes. Mereka akan memiliki semua tepung, Nutella, selai, karamel asin. Itu ada di mana-mana. Dan orang-orang menantikannya tua dan muda. Dan kami di rumah membalik crêpes. Dan itu masalahnya lagi, tradisi di Prancis. Jika Anda mengendalikan crêpes Anda di udara dan Anda membaliknya dengan sempurna, itu membawa keberuntungan

Yang terakhir yang akan saya bicarakan adalah awal Prapaskah. Ini 47 hari sebelum Paskah. Masalah besar di sini. Saya yakin banyak dari Anda yang tahu bahwa Mardi Gras adalah frasa Prancis dan mardi berarti Selasa, dan gras berarti gemuk. Jadi sekali lagi, banyak makan terjadi. Hal utama, Anda makan beberapa crêpes, tetapi juga mungkin Anda sudah tahu ini, beignet, yang hanya donat. Dan mereka juga memiliki kue goreng dengan gula yang disebut Oriete. Hari foodie besar sedang berlangsung. Anda makan crêpes setelah Anda tidak melakukan lebih sedikit secara tradisional.

Tapi kami menjadi gila di Fat Tuesday. Dan untuk anak-anak, saya menemukan ini sangat menarik. Anak-anak di sekolah berdandan seolah-olah itu semacam Halloween. Mereka masuk ke kostum. Semuanya dari Anda bisa menjadi putri naga, Harry Potter, Ninja Turtle. Tidak masalah. Dan apa yang mereka lakukan adalah parade kecil di sekolah dan mereka akan memiliki beberapa permen, beberapa bonbons, dan mereka bisa memamerkan kostum mereka. Jadi itu semacam periode Mardi Gras.

Menyelenggarakan Pesta Makan Malam

Aku akan segera menyelesaikanmu. Saya hampir tidak menyentuh permukaan. Ada banyak hal yang terjadi di Prancis, saya harap setidaknya ini sedikit menarik. Hanya ingin memberi tahu Anda sedikit tentang raclette selama periode musim dingin ini. Raclette adalah waktu bagi orang-orang untuk berkumpul di sekitar keju yang meleleh. Raclette adalah jawaban Prancis untuk fondue. Saya tidak yakin apakah raclette telah berhasil sampai ke AS Ketika kami pertama kali mendengarnya, itu terdengar agak gila dan agak aneh.

Apa yang Anda lakukan adalah Anda memiliki mesin. Ini terlihat seperti panggangan. Anda membeli irisan keju khusus dan Anda akan mendapatkan teman-teman Anda dan mereka akan duduk mengelilingi meja makan. Dan Anda menempatkan seperti spatula kecil, spatula logam kecil. Dan Anda memanaskan keju Anda dan keju akan diletakkan di atas kentang panggang yang dilapisi dengan Charcuterie. Dan charcuterie adalah potongan dingin. Kedengarannya aneh. Kedengarannya aneh. Ini enak dan super menggemukkan.

Jadi Anda dapat berpikir bahwa musim dingin adalah waktu yang sulit. Bahkan di sini di selatan Perancis cuacanya tidak begitu fantastis. Banyak kesenangan yang terjadi, banyak makanan yang menenangkan. Masalah besar dengan Raclette ini, saya harus mengatakan, saya seorang mualaf, sebenarnya. Sangat, sangat bagus. Masalah besar dengan Raclette adalah sangat mudah dilakukan. Saya akan secara singkat menyentuh tradisi sehari-hari dalam kehidupan Prancis. Jika Anda menyelenggarakan makan malam di luar raclette, makan malam akan menjadi lima hidangan. Selain itu, Anda akan memiliki waktu minuman beralkohol di mana Anda akan mengundang orang untuk minum dan membuat camilan.

Dan biasanya itu buatan sendiri. Kemudian Anda akan memiliki hidangan utama. Tidak harus sesuatu yang mewah, tapi biasanya memang begitu. Tapi ini masakan rumahan. Ini bukan sesuatu yang akan Anda temukan di restoran. Kemudian Anda akan memiliki hidangan utama Anda, sesuatu yang saya suka lakukan adalah steak mudah dengan saus dan sisi kentang tumbuk dan beberapa sayuran tidak harus, Anda tahu, gila itu. Ada juga salad dan kursus keju. Saya pikir keju didahulukan dan kemudian salad dan kemudian akan ada makanan penutup. Sekali lagi itu bisa menjadi kue tar, tetapi terkadang lebih rumit dari itu. Menjadi tuan rumah makan malam adalah urusan besar bagi tuan rumah nyonya rumah.