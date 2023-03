Ulasan Tentang Budaya Kerja Prancis – Untuk berbisnis di Prancis, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang bisnis atau budaya kerjanya. Membuat kesan yang tepat dengan orang yang tepat adalah kunci sukses di Prancis, dan penting untuk mendukungnya dengan riset yang tepat di pasar dan rekan bisnis potensial.

Sebagai PEO global (Organisasi Ketenagakerjaan Profesional) adalah tujuan kami untuk mengenal dan memperbarui budaya bisnis di negara tempat kami bekerja. Dengan berbagi pengetahuan kami tentang budaya kerja Prancis, kami ingin mendukung rencana ekspansi global . Anda Oleh karena itu, kami akan membahas semua aspek budaya kerja di Prancis untuk memulai ekspansi Anda dengan informasi yang baik.

Perusahaan asing yang berharap untuk membuat tanda mereka dalam ekonomi Prancis harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang lingkungan kerja negara itu – bukan hanya tradisi budaya, seni, dan masakan dan di Prancis kecintaan pada bahasa mereka adalah bagian penting dari budaya itu. Ada pembagian yang kuat antara bisnis dan kehidupan keluarga dan, meskipun jam kerjanya lebih sedikit daripada sebagian besar Eropa, produktivitasnya tinggi.

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menempatkan Prancis di peringkat ke-15 dari 87 negara untuk produktivitas pekerja. Meskipun tradisional dalam beberapa hal, cenderung ke arah struktur hierarkis, inisiatif individu dihargai oleh bisnis Prancis. Peran perempuan dalam bisnis dilindungi oleh undang-undang dan undang-undang mengurangi perbedaan upah berdasarkan gender.

Ketepatan waktu dan Rapat: Tepat waktu bukanlah masalah seperti di beberapa negara tetapi menelepon jika terlambat lebih dari 10 menit. Pesan rapat setidaknya dua minggu sebelumnya, pertengahan hingga larut pagi atau sore hari (hindari makan siang – kecuali jika Anda diundang dan, dalam hal ini, jangan pernah terlambat!). Pengusaha Prancis umumnya tidak menghargai Anda yang tiba tanpa pemberitahuan di kantor mereka. Bahasa:

Bahasa Prancis adalah bahasa resmi, dan bagi banyak orang ‘satu-satunya bahasa’ dan bagian yang sangat dicintai dari budaya mereka. Meskipun bahasa Prancis Anda sedikit, jangan memulai percakapan pengantar dalam bahasa Inggris. Berusahalah dan pertemuan akan berjalan lebih lancar.

Hubungan Bisnis: Tetap fokus pada alasan bisnis untuk pertemuan tersebut, hindari obrolan ringan dan jangan hanyut dalam pertanyaan atau pengungkapan tentang kehidupan pribadi. Orang Prancis menjaga kedua elemen ini sangat terpisah. Berkonsentrasilah untuk menyampaikan hal-hal spesifik yang relevan dengan cara yang jelas tanpa melebih-lebihkan atau terlalu menekankan.

Perkenalan dan Salam: Biarkan rekan Anda dengan peringkat tertinggi untuk memulai jabat tangan, terutama jika lawan bicara Anda adalah wanita. Gunakan ‘Monsieur’ dan ‘Nyonya’ sebelum nama belakang – beberapa hubungan bisnis tidak pernah sebatas nama depan. ‘Bonjour’ dan ‘Au revoir’ saat tiba dan pergi adalah sopan. Jika bertukar ‘la bise’ (‘ciuman udara’ satu di setiap pipi) jangan juga berjabat tangan. Tukarkan kartu nama, dengan versi Prancis di sisi paling atas.

Pemberian hadiah: Ada sedikit tradisi untuk ini, pilihlah sesuatu yang enak jika ada.

Kode Pakaian: Tetap formal selama rapat; jaket jarang dilepas, dan dasi tetap diikat; setelan bergaya, cerdas, dan disesuaikan untuk wanita. Jika undangan mengatakan ‘Berpakaian informal’, tetap kenakan jas dan dasi.

Menegosiasikan kesepakatan: Selalu yang terbaik untuk berurusan dengan nomor lawan Anda yang berperingkat tertinggi, jika tidak, diskusi selanjutnya di kantor mereka dapat ‘memindahkan tiang gawang’. Berikan risalah sesegera mungkin setelah rapat.

Makanan Bisnis: Pertemuan bisnis yang panjang adalah norma meskipun lebih tentang membangun hubungan, dan tentu saja orang Prancis menganggap masakan dengan sangat serius. Pilih restoran dengan hati-hati karena ini akan menunjukkan nilai yang Anda berikan pada hubungan tersebut. Biarkan tuan rumah Anda memilih anggur.

Upah Minimum Perancis

Tidak ada kenaikan pada tahun 2021 untuk Upah Minimum Nasional Prancis sebesar €1.554,60 (US$1.830) per bulan yaitu €18.655 (US$21.963) per tahun dan dibagi menjadi 12 pembayaran yang sama.

Masa Percobaan di Prancis

Masa percobaan atau masa percobaan sering diadakan untuk penilaian bersama. Kondisi dan tingkat keterampilan dapat dituangkan dalam perjanjian kerja atau kontrak termasuk durasi dan jika ada ketentuan untuk perpanjangan. Umumnya, kontrak terbuka memungkinkan periode uji coba maksimum:

Pekerja kerah biru dan putih – Dua bulan

Staf teknis dan manajer menengah – Tiga bulan

Staf profesional dan manajerial papan atas – Empat bulan

Asalkan perpanjangan masa percobaan tidak bertentangan dengan kesepakatan bersama industri, masa percobaan dapat diperpanjang satu kali, yang secara efektif dapat menggandakan waktu percobaan. Selama masa percobaan, majikan dapat memberikan pemberitahuan kepada karyawannya:

Selama tujuh hari pertama – 24 Jam

Pada bulan pertama – 48 jam

Selama bulan dua dan tiga – 2 minggu

Setelah bulan ketiga – 4 minggu

Ketika seorang karyawan memberikan pemberitahuan dalam tujuh hari pertama – 24 jam

Setelah itu selama masa percobaan – 48 jam

Kedua belah pihak dapat mengakhiri masa percobaan tanpa memberikan alasan selama tidak ada diskriminasi.

Jam Kerja di Prancis

Secara hukum, jam kerja mingguan adalah 35 jam secara keseluruhan. Maksimum jam kerja setiap hari adalah 10 kecuali perpanjangan jika diberikan dalam kesepakatan bersama menjadi 12 jam. Waktu istirahat wajib setelah empat setengah jam. 48 jam per minggu adalah jumlah maksimum yang diperbolehkan atau rata-rata 44 jam selama 12 minggu berturut-turut. Jam dianggap lembur di atas 35 jam kerja biasa. Istirahat minimal 20 menit setiap enam jam dengan 11 jam istirahat antara hari kerja dan 35 jam istirahat per minggu kerja. Minggu umumnya dianggap sebagai hari istirahat.

Lembur di Prancis

Jam lebih dari 35 jam per minggu yang diizinkan secara hukum atau 1.607 jam per tahun dianggap lembur dan dibayar seperti itu. Remunerasi untuk delapan jam pertama dibayarkan sebesar 125% dari tarif dasar per jam dan 150% untuk setiap jam berikutnya. Namun, perjanjian perundingan bersama dapat mengizinkan ‘cuti berbayar’ dan ketika lembur per tahun lebih dari 220 jam, maka cuti berbayar diizinkan serta premi yang jatuh tempo.

Periode Pemberitahuan di Prancis

Periode pemberitahuan di Prancis diatur oleh kesepakatan bersama dan Undang-undang Perburuhan Prancis, dan lamanya pemberitahuan ditentukan oleh senioritas. Secara hukum haknya adalah:

Dari enam bulan hingga dua tahun kerja – Pemberitahuan satu bulan Selama lebih dari dua tahun – Pemberitahuan dua bulan

Pekerjaan kurang dari enam bulan diatur oleh kode praktik perusahaan atau perjanjian perundingan bersama (CBA) yang juga dapat menetapkan periode pemberitahuan yang lebih lama untuk karyawan. Setiap karyawan berhak mendapatkan pemberitahuan kecuali diberhentikan karena pelanggaran berat. Namun, ada prosedur ketat untuk mengakhiri kontrak dan memberhentikan karyawan, termasuk alasan tertulis yang terperinci. Karyawan memiliki hak untuk perwakilan serikat pekerja untuk menghadiri pertemuan apa pun. Penghentian periode pemberitahuan dapat disepakati antara kedua belah pihak. Jika majikan ingin mengakhiri periode pemberitahuan, karyawan tetap harus dibayar. Jika pekerja ingin pergi, maka majikan tidak berkewajiban untuk membayarnya.

Redundansi / Penghentian di Prancis

Uang pesangon menurut undang-undang sama dengan seperempat gaji bulanan untuk setiap tahun kerja hingga 10 tahun dan sepertiga untuk setiap tahun berikutnya jika tidak ada kesepakatan bersama yang berlaku.