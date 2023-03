By

Yang Perlu Kalian Ketahui Tentang Budaya Prancis – Dalam banyak hal, budaya Prancis sangat berbeda dari biasanya – bahkan jika Anda tidak menyadarinya pada awalnya. Dari kebiasaan makan, norma sosial, pola pikir, dan banyak lagi, inilah yang perlu Anda ketahui tentang budaya Prancis jika Anda akan menghabiskan waktu di Prancis atau di sekitar Prancis. Selama bertahun-tahun, saya telah menulis banyak posting tentang budaya Prancis , jadi izinkan saya mengumpulkan semua yang telah saya bahas untuk Anda menjadi satu posting besar. – Regardfc

Yang Perlu Kalian Ketahui Tentang Budaya Prancis

orang Prancis & makanan

Orang Prancis menyukai makanan dan untuk alasan yang bagus. Mereka memiliki beberapa makanan terbaik di dunia dan ini adalah bisnis serius yang layak untuk dirayakan. Dari anggur dan keju hingga kelezatan gastronomi, orang Prancis tahu satu atau dua hal tentang makanan. Jika Anda mengunjungi Prancis, Anda pasti ingin mengetahui beberapa norma terkait makanan sehingga Anda tidak melakukan kecerobohan atau kesalahpahaman.

Pertama, makanan Prancis cenderung ketat dalam hal waktu dan orang Prancis biasanya tidak ngemil. Jika Anda ingin makan di restoran Prancis , terutama di luar kota besar yang melayani turis, ketahuilah bahwa makan siang biasanya disajikan mulai pukul 12-2 dan makan malam paling cepat mulai pukul 19:00 (terkadang tidak sampai pukul 8). Jika Anda ingin makan siang atau makan malam lebih awal, Anda kurang beruntung. Penting bagi wisatawan untuk mengetahui norma waktu makan Prancis. Juga, pertimbangkan budaya tip Prancis. Orang Prancis tidak memberikan tip 20%!

Satu-satunya waktu yang dapat diterima untuk ngemil adalah goûter sekitar pukul 16.30. Umumnya diperuntukkan bagi anak-anak, goûter adalah camilan sore yang manis yang menahan nafsu makan mereka hingga makan malam. Orang dewasa juga dipersilakan untuk memanjakan diri. Hal-hal seperti baguette dengan Nutella, beberapa kue wafer, atau pain au chocolat adalah pilihan goûter yang umum untuk anak-anak yang membutuhkan camilan sore hari.

Jika Anda diundang ke rumah orang Prancis, makan malam kemungkinan besar tidak akan disajikan sebelum jam 8 malam. Ya, orang Prancis makan malam lebih lambat dari kebanyakan rumah tangga Amerika dan makanan akan memiliki beberapa hidangan. Beberapa pilihan keju adalah normal – tidak dianggap sebagai sesuatu yang mewah atau acara khusus – di akhir makan. Sebagian besar waktu, makanan penutup adalah suatu keharusan juga, tetapi perlu diingat itu bisa sesederhana yogurt atau sepotong buah dan bukan sebagian besar kue atau yang serupa. Saya hampir membuat kecerobohan pada suatu Natal dengan pilihan sup saya. Tidak semua hidangan terlihat dengan cara yang sama seperti yang terlihat di rumah. Selain itu, dapur Prancis mungkin berbeda dari biasanya. Awasi laci roti. Faktanya, ada banyak perbedaan antara rumah Prancis dan Amerika termasuk bahan bangunan, atap, dan bahkan penutup jendela , sebagai permulaan.

Sesuatu yang saya perhatikan tentang waktu makan Prancis adalah betapa pentingnya hal itu bagi unit keluarga. Makanan adalah pengalaman dan sorotan hari ini, bukan sesuatu yang harus diburu-buru dan dihancurkan saat kita melakukan banyak tugas sepanjang hari. Orang Prancis merayakan waktu makan dan senang menyiapkan makanan berkualitas baik. Saya berbicara tentang kebiasaan waktu makan Prancis favorit saya di sini yang dapat kita semua pelajari. Bahkan makan siang bisnis bisa lebih dari satu jam dan termasuk beberapa kursus dan anggur!

Juga, bukan stereotip bahwa baguette adalah suatu keharusan setiap kali makan. Budaya roti Prancis adalah topik tersendiri dan cukup umum untuk mendapatkan roti segar setiap hari. Inilah beberapa etiket baguette yang perlu diketahui. Kebanyakan orang mendapatkan roti dari toko roti dan bahkan toko kelontong Prancis memiliki roti yang layak. Ketika kedua opsi tersebut ditutup, Anda dapat menemukan mesin penjual otomatis baguette di beberapa area yang membuat roti segar menjadi mudah. Ingatlah bahwa roti adalah bisnis besar di Prancis dan ada begitu banyak jenisnya. Anda tidak hanya menyebut roti Prancis, yah, roti. Varietas roti Prancis memiliki nama yang berbeda.

kesehatan Prancis

Prancis memiliki layanan kesehatan universal dan tidak terkait dengan status pekerjaan seseorang. Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda tidak kehilangan perawatan kesehatan untuk Anda dan keluarga Anda. Sistem perawatan kesehatan Prancis didanai oleh pemerintah pusat serta karyawan/majikan, dan kontribusi wiraswasta. Setiap orang membayar ke dalam sistem, yang terdiri dari jaringan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, dokter, dan penyedia layanan medis lainnya. Layanan jauh lebih murah daripada di AS, tetapi perlu diingat perawatan kesehatan Prancis tidak gratis. Saya berbicara tentang mitos kesehatan Prancis di sini .

Kunjungan dokter reguler dikenai biaya 25 euro per tahun 2020 dan Anda membayarnya saat janji temu langsung ke dokter. Warga negara dan penduduk tetap kemudian diganti 70% oleh sistem jaminan sosial Prancis. Untuk penggantian lebih lanjut, banyak orang membayar asuransi tambahan yang disebut mutuelle yang memberikan perlindungan ekstra serta opsi untuk perawatan gigi , perawatan mata, dll. Saya telah mengunjungi banyak dokter di Prancis, termasuk dokter kandungan , dan menemukan mereka ahli dan kompeten seperti dokter di tempat lain di dunia, tetapi tidak semua orang 10/10, yang normal. Sebagai turis, Anda bisa menemui dokter Prancis dan membayar harga Prancis. Perbedaannya adalah Anda tidak akan mendapat penggantian seperti yang dilakukan orang Prancis.

Apotek Prancis adalah bagian besar dari perawatan kesehatan Prancis dan ditandai dengan tanda mencolok hijau besar di depan. Semuanya milik pribadi dan bukan bagian dari rantai perusahaan besar seperti yang Anda lihat di apotek di AS. Saya menemukan tingkat kompetensi apoteker tidak ada duanya. Mereka menasihati, merawat, dan mendengarkan masalah pelanggan dan merekomendasikan obat dan perawatan. Tidak ada kasir yang tidak terlatih yang bekerja di apotek. Setiap orang yang bekerja di apotek dilatih, sampai taraf tertentu, dalam farmakologi. Saya menemukan mereka sangat baik di seluruh negeri dan sangat praktis, terutama untuk masalah kecil ketika kunjungan dokter dapat dihindari. Terkadang apotek juga merupakan tempat yang bagus untuk cerita lucu.

Ada banyak pilihan produk dan obat-obatan non-resep di bagian parafarmasi (apotek kecil tidak memilikinya), termasuk produk kosmetik, perawatan kulit, dan mandi, untuk beberapa nama. Banyak produk kecantikan memiliki pengikut yang dikultuskan, meskipun ada beberapa produk farmasi Prancis yang aneh di luar sana. Berbicara tentang kecantikan, salon rambut sangat populer di Prancis dan hampir setiap pusat perbelanjaan memilikinya. Pusat kota memiliki beberapa. Baca ini untuk tips saya mendapatkan potongan rambut di Prancis. Wanita Prancis tidak melakukan perawatan kuku sebanyak orang Amerika sehingga salon kuku jauh lebih jarang di Prancis.

sosialisasi budaya prancis

Kehidupan publik vs. pribadi

Orang Prancis sering dicap sombong oleh orang asing. Memang, meskipun beberapa orang Prancis mungkin memang sombong, seperti kelompok orang mana pun di dunia, label ini lebih sering muncul karena tidak memahami kebiasaan sosial Prancis.

Ada konsep yang sangat penting yang harus kita pahami tentang Prancis dan itu adalah konsep yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk saya pahami sepenuhnya. Inilah perbedaan antara kehidupan publik versus kehidupan pribadi dan bagaimana hal-hal biasa di Amerika, seperti obrolan ringan dengan beberapa pertanyaan pribadi yang tampaknya normal, dapat dianggap berbeda di Prancis. Materi percakapan cenderung lebih terbuka antara kenalan Amerika, tetapi topik pribadi — tentang keluarga, dari mana Anda berasal, ke mana Anda pergi, dll. — bukanlah norma di Prancis. Bahkan jika mereka penasaran, orang Prancis memiliki aturan sosial yang akan menyuruh mereka menahan diri dan tidak mencampuri sesuatu yang mereka anggap sebagai kehidupan pribadi seseorang. Batasan yang tidak terucapkan ini sangat ketat dan tidak biasa, bahkan tidak sopan, untuk melewati batas dengan orang asing.

Suami saya mengangkat topik ini dalam kolom Ask Tom Tuesday-nya tentang perbedaan sosial. Dia menjelaskan, “Di Prancis, Diane terkadang kesal dengan aspek ‘sopan santun’ Prancis ini; terkadang membuatnya kesal karena orang tidak menanyakan pertanyaan seperti ke mana dia akan pergi berlibur atau pertanyaan lanjutan setelah dia mengatakan sesuatu — karena itu membuatnya berpikir bahwa orang tidak peduli, padahal mereka hanya ‘menghormati’ batas dari ruang pribadi. Mereka hanya bersikap sopan dengan melakukan itu! Jadi, meskipun mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi di Prancis tampak tidak sopan, itu normal di AS dan bahkan disambut baik. Tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu dianggap sopan di Prancis padahal itu hampir menjadi bukti ketidaktertarikan di AS ”

Kesopanan sosial

Orang Prancis cukup sopan secara sosial dan menyapa orang di ruang tunggu, di toko, dan di mana saja. Jika Anda tidak memulai interaksi dengan bonjour yang membuat orang lain tahu bahwa Anda benar-benar melihatnya, itu dianggap bentuk yang sangat buruk dan orang Prancis akan memberi tahu orang asing. Salam adalah salah satu hal yang sering dilupakan wisatawan saat berinteraksi dengan orang Prancis. Ada semua jenis aturan kesopanan bahasa Prancis yang perlu kita pertimbangkan serta sapaan bahasa Prancis yang sopan. Anda menyapa, terima kasih, dan selamat tinggal dan pastikan untuk selalu menggunakan bentuk “vous” Anda untuk seseorang yang tidak Anda kenal.

Saat menyapa dan berpamitan dalam situasi sosial di antara teman atau keluarga, sapaan yang diharapkan dan paling umum adalah cium pipi. Anda tidak bisa hanya datang ke acara kumpul-kumpul kecil di rumah teman dan melambaikan tangan atau sekadar menyapa. Anda mengakui semua orang di ruangan itu. Mencium pipi disebut faire la bise dan biasanya Anda memberikan satu ciuman di setiap sisi wajah, mulai dari pipi kanan hingga pipi kanan orang lain (walaupun terkadang ini berbeda-beda di setiap wilayah). Perlu diingat orang Prancis tidak berpelukan untuk menyapa. Meskipun Anda mungkin menemukan seseorang yang lebih suka pelukan, ciuman pipi adalah sapaan standar.